Tutkimuskirja avaa strategisen viestinnän roolia yhteiskunnassa ja organisaatioissa

Putkirikko nosti pintaan viestinnän ja yhteistyön puutteet 30.8.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

1. Tausta ja keskeiset kysymykset Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN* on kiinnittänyt huomiota viestintään Espoon putkirikon yhteydessä 19.2.2024. VEN näkee tapauksessa yleistä merkitystä viestinnän eettisyyden näkökulmasta. Tapaus on erityisen tärkeä, koska kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuudet ovat yhä ajankohtaisempia ja odotukset viestinnälle yhä kovempia. On tärkeää, että viestinnän ammattilaiset valmistautuvat myös uudenlaisiin uhkiin ja kehittävät parhaita käytäntöjä organisaatioissaan. VENin ylläpitämät viestinnän eettiset ohjeet korostavat muun muassa sitä, että viestinnän ammattilainen tuo aktiivisesti ja ennakoivasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon. Putkirikko havaittiin Espoon Mäkkylässä maanantaina 19.2. klo 15 ja viestintä huipentui klo 20.30 vaaratiedotteeseen, jonka näkyvin alusta oli YLE:n kanavat. Varhain keskiviikkoaamuna veden keittokehotus purettiin. Keskeinen kysymys on, kuinka nopeasti, kattavasti ja kohdennetusti viestintä onnistui tavoit