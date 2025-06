Kesärauha juhlittiin Turun Linnanpuistossa turvallisesti - Mew päätti ennätyssunnuntain

Kesärauha valmistautuu avamaan porttinsa klo 18.00 - ohjelma jatkuu klo 18.30 7.6.2025 17:07:44 EEST | Tiedote

Säätilanne on muuttunut toivottuun suuntaan ja puuskittaiset tuulet ovat laantumassa iltaa kohden turvallisiksi. Kesärauhan portit avautuvat lauantain osalta klo 18.00. Keikat alkavat Peace Stagella sekä Elektrolinnassa klo 18.30, HS Stagella klo 19.00 ja YleX Stagella klo 19.30. Lauantain aikana on luvassa upeita keikkoja kuten Sigrid, Pehmoaino, Karri Koira, Ege Zulu, Yona, Nössö Nova, Damn Seagulls ja Elektrolinnassa esiintyvät kansainväliset dj’t Elkka, Killen ja Sassy 009. Huomenna sunnuntaina juhlitaan Kesärauhan päätöspäivää uuden sunnuntain kävijäennätyksen myötä, jonka kohokohtana on muun muassa tanskalaisen MEW’in uran viimeinen festivaalikeikka Suomessa, Arppa & Summer Sextetin erikoiskokoonpano, Mirella, Vesta ja brittiläinen punk rock -bändi Lambrini Girls. www.kesarauha.fi Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Annakaisa Anttila / Kesärauhan Festivaalijohtaja Puh. 040 8467554 annakaisa.anttila@sunbornlive.fi