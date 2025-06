Veneilyn viikkokatsaus 24/2025

Olympiapurjehdus: Suomalaiset valmiina EM-kisataistoon Thessalonikin kevyissä tuulissa 2.6.2025 20:52:05 EEST | Tiedote

Olympialuokkien arvokisakausi jatkuu täydellä teholla, kun 49er-luokka ja foilaavat Nacra 17 -katamaraanit ottavat mittaa toisistaan EM-kilpailuissa Kreikan Tessalonikissa. Kisaviikko käynnistyy tiistaina 3. kesäkuuta ja huipentuu sunnuntaina 8. kesäkuuta purjehdittaviin mitalilähtöihin, joihin selviytyvät kunkin luokan kymmenen parasta venekuntaa. Suomea kilpailuissa edustavat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu sekä 49er-luokassa veljekset Aatos ja Onni Kylävainio. Keskinen ja Roihu purjehtivat ensimmäiset yhteiset EM-kilpailunsa marraskuussa, jolloin he sijoittuivat 14:nneksi. Vaikka tiimi ei ole asettanut itselleen tarkkaa tulostavoitetta, kevään otteet viittaavat siihen, että venekunnalla on hyvät mahdollisuudet parantaa marraskuun sijoitustaan. – Näillä näkymin koko kilpailu purjehditaan kevyissä merituulissa. On hienoa päästä haastamaan epätasaisia kevyitä tuulia ja kehittämään ajotekniikkaa kevyissä olosuhteissa. Tulostavoitteita on vaikea asettaa – rohkeaa pu