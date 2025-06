Jyväskylän Messut Oy:lle myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toimintaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Myös vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen on panostettu ja osoituksena siitä Jyväskylän Messut Oy:lle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti 6.6.2025.