Kokkolan historialliseen keskustaan valokuituyhteydet – Museoviraston arkeologi valvoo rakentamista

Kokkolan vanhakaupunki Neristan on saamassa nopeat nettiyhteydet, kun Valokuitunen rakentaa satoja vuosia vanhalle puutaloalueelle valokuituverkkoa. Tässä vaiheessa alueen yli 600 huoneistoa tulee valokuidun saatavuuden piiriin. Koska osa historiallisesta kaupunginosasta on Museoviraston suojelemaa muinaisjäännösaluetta, arkeologi tulee valvomaan kaivuutöitä sovituiksi päiviksi määrätyille katuosuuksille. Työt alkavat ensin lähistöllä sijaitsevalta toiselta verkkoalueelta Hakalahdenkadulta viimeistään juhannusviikolla ja siirtyvät heinäkuussa Katariinantorin ympäristöön.

− Meille on tärkeää suojella kaunista ja historiallista aluetta. Samalla on hienoa, että olemme saaneet projektin käyntiin. Alue on pitkän historiansa vuoksi poikkeuksellinen, ja siksi myös lupakäsittelyt ovat vieneet aikaa. Neristanin asukkailla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus saada nopeat ja varmat nettiyhteydet koteihinsa. Monet asiakkaamme ovat jo odottaneet rakentamisen käynnistymistä, kertoo rakentamisen aluepäällikkö Jarkko Honkanen Valokuituselta.

Keskustassa rakennettava alue sijoittuu Falanderinkadun ja Pienen Kirkkokadun väliin. Arkeologi tulee valvomaan Kustaa Aadolfin kadulla ja Läntisellä Kirkkokadulla tehtäviä valokuitukaivantoja. Lisäksi Torikadulla ja Pakkahuoneenkadulla on pätkiä, joilla työt tehdään arkeologin valvonnassa.

Tänä keväänä alueella on aloitettu suunnittelu- ja asennuskäynnit, ja osa valokuitupäätelaitteista on jo asennettu koteihin. Tonteille on kaivettu mikrokanavaputket, joihin myöhemmässä vaiheessa ”puhalletaan” valokuidut.

Tekoäly lisää datan määrää tietoliikenneverkoissa

Tietoliikenneyhteyksiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän, koska tietoliikenneverkoissa liikkuvan datan määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Tekoälyn käytön nopea yleistyminen lisää siirrettäviä datamääriä entisestään. Valokuitu mahdollistaa digiarjessa usean laitteen samanaikaisen käytön ilman, että nettiyhteys pätkii.

– Tarvitsemme yhä useampaan tilanteeseen vakaata ja nopeaa nettiyhteyttä – oli kyse sitten etätyöpalavereista, sarjojen suoratoistoista tai lääkäripalveluista. Jos saman katon alla yksi pitää esitelmää etäpalaverissa kamera päällä, toinen katsoo televisiota netin yli ja kolmas pelaa, nettiyhteys voi hidastua ja pätkiä. Valokuituyhteydet parantavat kokkolalaisten edellytyksiä sujuvaan digiarkeen, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Kokkolassa on ennestään Valokuitusen avointa valokuituverkkoa jo Hakalahdessa, Kaustarissa, Koivuhaassa, Mesilässä ja Santahaassa. Kaiken kaikkiaan verkon piirissä on yli 2 500 huoneistoa.

Pelkkä valokuitukaapeli ei vielä riitä, vaan nettiin päästäkseen asiakas tilaa erikseen nettipalvelut avoimessa verkossa toimivien palvelutarjoajien valikoimista. Avoimessa verkossa palveluita voi kilpailuttaa sekä vaihtaa niitä niin usein kuin haluaa.