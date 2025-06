KOVA: Valtion tukemien asuntojen keskimääräinen kuukausivuokra reilut 13 euroa neliöltä

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenyhteisöjen normaalien valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokra vuonna 2025 on keskimäärin 13,24 €/m2/kk. Erityisryhmäkäytössä olevien vuokra-asuntojen keskivuokra on 14,28 €/m2/kk. Asumisoikeusasuntojen käyttövastike on keskimäärin 13,69 €/m2/kk. Normaalien valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia, erityisryhmien vuokra-asuntojen vuokrat 3,2 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet 3,5 prosenttia. Luvut pohjautuvat KOVA ry:n kevään 2025 tilastokyselyyn, jossa kartoitettiin muun muassa jäsenyhteisöjen vuokratasoja.