Valokuitusen valokuituverkkohanke etenee ripeästi Merikarvialla

Merikarvialla ei ole aiemmin ollut saatavilla Valokuitusen verkkoa. Toukokuussa tehty ensimmäinen rakentamispäätös alueelle tuo valokuituverkon Merikarvian keskustaajamaan kunnantalon molemmin puolin. Tehdyn rakentamispäätöksen investoinnin arvo on noin 160 000 euroa, jonka turvin verkko rakennetaan nyt noin 160 kotitalouden ulottuville. Merikarvialla kysyntä nopealle ja luotettavalle nettiyhteydelle on ollut kiivasta, joten arvioiden mukaan uusia rakentamispäätöksiä tehdään jo kesäkuun aikana.

− Meillä on suunnitelmissa rakentaa verkkoa laajasti taajamaan, ja nyt on hyvä tilaisuus saada kotiin valokuitutekniikalla nettiyhteydet. Tiedämme, että erityisesti pienillä kunnilla toimivat verkkoyhteydet ovat tärkeitä pito- ja vetovoimatekijöitä. Luotettava nettiyhteys mahdollistaa saumattoman digiarjen. Silloin esimerkiksi etätyöt ja -opiskelut sekä etälääkärikäynnit onnistuvat luotettavasti kotoa käsin, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Merikarvialla rakentamisen aikataulu vielä täsmentyy ja verkkoon voi liittyä rakentamisen aloitukseen asti ja jonkin aikaa myös sen jälkeen. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vielä tämän vuoden aikana. Valokuitusella on suunnitelmissa kasvattaa verkkoaluetta jopa noin 750 kotitalouden ulottuville.

Valokuitunen rakentaa verkon avoimeksi, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi valita kotinsa nettiliittymän verkossa toimivien palveluntarjoajien valikoimista. Nettiliittymää ja lisäpalveluita voi kilpailuttaa ja vaihtaa niin usein kuin itse haluaa.

Viisi vinkkiä valokuituyhteyden ostajalle:

1. Selvitä valokuituyhtiön lupaama toimitusaika ja sopimuksen sisältö, velvoitteet ja voimassaolo. Sopimusehdot vaihtelevat eri toimijoilla, ja esimerkiksi piharakentamisen jälkeiset ennallistamistyöt eivät välttämättä aina sisälly hintaan.

2. Pohdi taloutesi netinkäyttötarpeita nettiliittymän nopeutta valittaessa, jotta maksat vain tarpeenne mukaisesta netistä.

3. Tilaa nettiliittymä vasta sitten, kun valokuituyhteys on käyttövalmis. Näin varmistat, että maksat netistä markkinaehtoista etkä liian korkeaa hintaa.

4. Tarkista, sitoudutko valokuituyhteyttä hankkiessasi yhteen palveluntarjoajaan, vai onko sinulla mahdollisuus kilpailuttaa nettiliittymäsi verkon palveluntarjoajien valikoimista. Tämä on mahdollista, jos kotisi valokuituyhteys on osa avointa verkkoa.

5. Yhteyden vakaus on monesti keskeinen kriteeri talouksissa, joissa käyttäjiä on useita. Valokuituyhteys on varma valinta, sillä se pysyy nopeana kaikille käyttäjille, vaikka kaistaa käytettäisiin yhtä aikaa. Huolehdi kodin langattomasta sisäverkosta ja hanki esimerkiksi mesh-laitteet, jotta signaali kulkee huoneesta toiseen sujuvasti.