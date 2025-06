Uusi ravintoloitsija valloittaa Paasitornin ravintolat

Helsingin Siltasaaressa sijaitsevan Paasitornin kaikkien ravintoloiden toiminta siirtyy heinäkuun alussa Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloille. Kokonaisuuteen kuuluvat Paasitornissa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista vastaava Paasiravintola, talon toinen tilausravintola Paasin Kellari, seurusteluravintola Juttutupa, Eläintarhanlahden päällä kelluva Meripaviljonki, sekä ravintola Graniittilinna. Ravintoloiden toiminnasta vastasi aiemmin Graniittiravintolat Oy.

Erityisesti tapahtumiin liittyviin palveluihin panostava uusi ravintoloitsija aikoo tuoda Paasitornin ravintoloihin uusia ideoita ja toimintaa.

– Paasitornin ravintolat ovat ainutlaatuinen osa Helsingin ravintolakulttuuria ja meille on suuri kunnia päästä kehittämään niitä eteenpäin. Haluamme tuoda Paasitorniin Restelin vahvan ravintolaosaamisen ja parantaa asiakaskokemusta entistäkin voimakkaammin kunnioittaen samalla paikan arvokkaita perinteitä. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille jotain uutta ja innostavaa, kuitenkaan rikkomatta sitä henkeä, joka tekee näistä ravintoloista erityisiä, sanoo Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloiden liiketoimintajohtaja Kristian Helanne.

Uudistuksia on tulossa myös asiakkaiden lautasille

– Tuomme Paasitorniin uudistetun ruokatuotteen, jossa korostuvat sesongit, vastuulliset raaka-ainevalinnat ja kauniisti viimeistellyt annokset. Kehitämme kokous- ja juhlamenuja, lisäämme kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja sekä tuomme à la carte -ravintoloihin uusia tuotteita, kuten hapanjuuripizzat ja klassikkoannoksia tuoreella twistillä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisesti parempi makuelämys ja nostaa ruokatuote koko talossa uudelle tasolle, sanoo keittiötoimenpäällikkö Sami Toijanen.

Ravintolatoiminnan uudistamisen lisäksi koko talo on kokenut viime vuosien aikana suuria muutoksia, kun kaikki sen tilat on päivitetty arvorakennuksen alkuperäistä henkeä kunnioittaen uuteen ilmeeseen. Esimerkiksi talon näyttävin ravintolatila Paasiravintola on huolella entisöity alkuperäiseen 1920-luvun tyyliin. Tilojen uudistamisen pääkumppanina on toiminut suunnittelutoimisto KOKO3.

– Paasitorni on aina ollut monipuolinen kohtaamispaikka ja uskomme ravintolatoiminnan uudistumisen tuovan tähän vielä lisää mahdollisuuksia, sanoo Paasitornin kaupallinen johtaja Anu Penttilä ja kiittää samalla talon aiempaa ravintoloitsijakumppania Graniittiravintolat Oy:tä hyvästä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Restel tiedottaa Paasitornin yleisöravintoloihin Juttutupaan ja Meripaviljonkiin tulevista uudistuksista sekä kokonaan uudella nimellä ja konseptilla avattavasta ravintola Graniittilinnasta myöhemmin tänä kesänä.

Nelson Mandela Paasiravintolassa

Paasiravintolan kautta aikain kuuluisin vieras on varmaankin Nelson Mandela, jonka kunniaksi siellä järjestettiin juhlaillallinen vuonna 1992. Nykyisin Paasiravintola toimii Paasitornissa järjestettävien tilaisuuksien ravintolana ja mm. jokavuotisten Pääsiäispunk- ja Rockabilly Xmas -tapahtumien näyttämönä.

Vuonna 1908 Helsingin työväentaloksi valmistunut Paasitorni on nykyään yksi pääkaupungin merkittävimmistä kokous- ja tapahtumataloista, jossa järjestetään vuosittain lähes tuhat kokousta, konferenssia, juhlaa, konserttia, koulutusta tai muuta tilaisuutta. Paasitornin kokonaisuuteen kuuluu lähes 30 varattavaa tapahtumatilaa, viisi ravintolaa ja hotelli.

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia kaikkialla Suomessa. Tunnettujen ravintolaketjujen lisäksi Resteliin kuuluu tapahtumallisiin ravintolapalveluihin erikoistunut Food&Events Tapahtumaravintolat -yksikkö.