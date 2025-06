Tässä on Farmi Suomen voittaja!

Lloyd Libiso on uusi Farmi Suomi -voittaja! Toimittaja ja juontaja nappasi voiton ja 30 000 euron voittopotin torstai-iltana nähdyssä jännittävässä finaalijaksossa. Toiseksi Farmissa sijoittui kuvataiteilija Johanna Oras ja kolmanneksi fitness-vaikuttaja Sonja Aiello, joka tippui finaalikaksikosta finaalijakson alussa nähdyssa semifinaalissa.

Voitto ratkottiin lopulta kolmivaiheisessa finaalissa, joka testasi kaikkia Farmi-kisojen osa-alueita, eli tietoa, taitoa ja voimaa mm. ratanaulojen hakkaamisella, päättelytehtävillä ja portaiden kasaamisella. Finaali oli tiukka, mutta lopulta Lloyd sai portaat kasattua nopeammin ja pokkasi voiton itselleen.

- Jes! Vuoden farmari!! Voi herkeämätön ihme, minkä teki! Siis fiilis on aivan mieletön. Matka on ollut täynnä haasteita, kovaa kilpailua, uskomattomia hetkiä upeiden ihmisten kanssa. Mä sain muutaman tosi hyvän ja merkityksellisen ystävän tältä reissulta ja tää sai kyllä todellisen kruunun vielä tästä finaalista. Mä en todellakaan uskonu, että mä voisin voittaa tän, Lloyd hehkuttaa voiton jälkeen.

Libiso piti myös koko Farmin kestänyttä kilpailua henkisesti raskaana, mutta ikimuistoisena koitoksena.

- Se on niin kovaa toi kilpailu ja se on raskasta, kun vetää täysiä, niin se on raskasta joutua haastetuksi. On raskasta joutua nimetyksi, se on raskasta mennä kaksintaisteluun, tehdä se uudestaan ja tehdä se uudestaan ja tehdä se uudestaan. Se matka voi katketa missä kohtaa tahansa. Pitää uskoa, sitä ei saa menettää.

Kakkossijalle jäänyt Johanna Oras harmitteli hieman finaalin jälkeen tappiotaan.

- Vaikka sanotaan, että hopea ei ole häpeä, niin kyllähän se hopea aina hävitään. Juuri se voiton läheisyys, se siitä tekeekin sen niin pirullista, että täytyy vähän nyt sulatella. Ja kyllä mä varmaan sitten vähän myöhemmin pystyn olemaan myöskin ihan ylpeä tästä hopeasijasta, Johanna miettii finaalin jälkeen.

Farmi Suomen finaalissa olivat paikalla kaikki kaudella mukana olleet kilpailijat, jotka juhlivat voittoa villisti Lloydin kanssa.

Koko Farmi Suomen kausi on nyt katsottavissa Ruudusta.

