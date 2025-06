Nelli Orellin huippusuositun Luova kirjani -sarjan uudet tuulet: Super powers -kirja yhdessä Sessusen kanssa

Ilmestyy 31.7.

Nelli Orell ja Sara ”Sessunen” Lindeman ovat yhdistäneet voimansa Orellin supersuositun Luova kirjani -sarjan uudessa osassa.

Kaksikko opettaa supersankariteemaisessa kirjassa piirtämään sekä hyviksiä että pahiksia ja kehittämään niille omat supervoimansa. Erityisesti piirustussisällöistään tunnetut Orell ja Lindeman opettavat salat molempien omiin, ainutlaatuisiin piirustustyyleihin ja kokeilemaan kuvien piirtämistä kahdella eri tavalla. Lisäksi kirjassa opetetaan piirtämään sarjakuvaa.

Supervoimia käsittelevä kirja opettaa sen täyttäjiä myös pohtimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

”Sara on täydellinen match tähän kirjaan. Musiikkimaailmassa toisten biiseillä fiittaaminen on tavanomaista, kirjoissa se on harvinaista. Järjestimme siksi biisileirin sijaan kirjaleirin, jolla suunnittelimme kuudetta Luovaa kirjaa yhdessä”, Orell kertoo.

Lindeman kertoo jännittäneensä suosittuun kirjasarjaan mukaan lähtemistä, mutta pitäneensä sitä samalla unelmien projektilta.

”Meidän ideamme menevät tosi hyvin yksiin, joten on ollut hyvin inspiroivaa tehdä kirjaa yhdessä”, Lindeman sanoo.

Lindeman ja Orell tutustuivat pari vuotta sitten pr-tapahtumassa, jossa puhe kääntyi molemmille tärkeään aiheeseen, piirtämiseen. Kaksikolla klikkasi heti. Sitä ennen molemmista oli tuntunut, että elämästä oli puuttunut taiteesta ja piirtämisestä kiinnostunut kaveri.

”Ja nyt se on löytynyt!”, tekijät iloitsevat.

Luova kirjani 6 – Super powers täydentää Orellin huippusuosittua piirustusopassarjaa, jonka aiempia osia ja oheistuotteita on myyty jo yhteensä yli 80 tuhatta kappaletta.

Nelli Orell on suosittu tubettaja, jota seuraa eri somekanavissa lähes 130 tuhatta ihmistä. Hänet tunnetaan positiivisesta energiastaan sekä seuraajien rakastamista piirtämisvideoista. Sara Lindeman eli Sessunen tekee animaatiovideoita kanavalleen lähemmäs 90 tuhannelle seuraajalleen.

