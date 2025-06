Väitös: Robotti tukee alakoululaisten kielen oppimista

Sosiaalinen robotti tukee alakouluikäisten lasten vieraan kielen oppimista ja luo uudenlaisen vuorovaikutusympäristön oppilaan ja robotin välille, kertoo tuore tutkimus.

Turun yliopiston väitöskirjatutkija, FM Liisa Peuran mukaan sosiaalisen robotin käyttö lisää kiinnostusta vieraan kielen käyttämiseen ja kehittää samalla robottilukutaitoa. Sillä tarkoitetaan kykyä hahmottaa robotti teknologisena ja toiminnallisena työkaluna sekä vuorovaikutuksen osapuolena.

Peuran tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti ranskan ääntämisen ja viestintävalmiuksien kehittymistä vuorovaikutuksessa oppilaan ja vain kohdekieltä ranskaa puhuvan robotin välillä.

Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen robotin käyttö voi monipuolistaa nuorten oppilaiden kielenoppimiskokemusta. Vuorovaikutustilanteet auttavat oppilaita myös erottamaan vuorovaikutuksen teknologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.

– Robotti muokkaa sitä, miten lapset ymmärtävät vuorovaikutuksen kontekstin, mikä taas vaikuttaa heidän kielelliseen kehitykseensä, Peura kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti oppilas-robottisuhteen pitkäkestoista kehitystä. Pelillinen lähestymistapa yhdessä robotin kanssa, jolle oli annettu ystävärooli, rohkaisi oppilaita kielelliseen kokeiluun.

Robottipedagogiikkaa ja kriittistä ajattelua

Robottiavusteiset vuorovaikutustehtävät vaikuttivat myönteisesti oppilaiden halukkuuteen kommunikoida vieraalla kielellä, mikä lisäsi kielen käyttötilanteiden määrää osana opetusta. Oppilaat oppivat ääntämistä sekä kommunikointistrategioita peilaamalla robotin käyttämää kieltä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein keskitytty vain robotin tuomaan uutuusarvoon, ilman syvällistä analyysiä oppimisprosessista.

Oppilaiden robottilukutaidon kehitys, johon sisältyy kyky kommunikoida ja luoda oikeankaltaisia suhteita robotin kanssa, oli keskeinen tekijä heidän vieraan kielen oppimisprosessissaan.

– Opiskelijat pitivät robottia arvokkaana oppimisvälineenä samalla, kun tunnistivat sen tekniset rajoitteet.

Vuorovaikutus ennalta ohjelmoitujen keskustelujen varassa toimivan robotin kanssa toi esille myös sellaisia kielenoppimisen osa-alueita, jotka usein perinteisessä kielenopetuksessa jäävät piiloon. Se toi esille opiskelijoiden kielitietoisuutta ja luovuutta ranskan kielessä.

Tulokset korostavat myös haasteita, jotka liittyvät robottien käyttöön kielenopetuksessa. Teknologian aiheuttamat ongelmat voivat muodostua esteeksi lyhytaikaisissa vuorovaikutuksissa robotin kanssa.

Robottien hyödyntäminen laajamittaisesti opetuksessa vaatisi robottien kehittymisen ja yleistymisen lisäksi robottipedagogiikan kehittämistä ja jatkotutkimusta. Tekoälyn ja robotiikan yleistyessä kriittisen ajattelun ja robottilukutaidon merkitys kasvaa.

FM Liisa Peura esittää väitöskirjansa ”Apprendre avec et du robot. Une étude de l’interaction enfant-robot et de la littératie robotique dans une classe de français L2” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 14.6.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Aava-luentosali, Arcanuminkuja 1, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Sara Cotelli Kureth (Université de Neuchâtel, Sveitsi) ja kustoksena professori Marjut Johansson, FT (Turun yliopisto). Tilaisuus on ranskankielinen. Väitöksen alana on ranskan kieli.

