Ikäihmisten palvelukodin toiminta Limingan Pajusirkussa lakkaa, tiloissa jatkaa vammaispalvelujen asumisyksikkö

Limingan palvelukoti Pajusirkku siirtyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Pohteelle Hoivatie Oy:ltä liikkeenluovutuksella 1.4.2025. Koska Limingan Lakeuden alueella ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen tilanne on riittävällä tasolla, Pajusirkun toiminnan jatkumiselle entisellään ei todettu tarvetta. Näin ollen Pajusirkun toiminta ikäihmisten palveluasumisen yksikkönä lakkaa.

Pajusirkun asukkaille tarjotaan paikkoja muista Pohteen palvelukodeista asukkaiden ja omaisten toiveet huomioiden. Asukkailla on myös mahdollisuus siirtyä palvelusetelillä valitsemaansa muuhun yksikköön. Pohde auttaa asukkaita ja omaisia muuttoon liittyvissä järjestelyissä. Pohde on yhteydessä asianosaisiin käytännön asioista sopimiseksi.

Vapautuvat tilat sopivat vammaispalvelujen tarpeisiin

Pajusirkun tilat eivät jää tyhjilleen. Tiloihin siirtyy tällä hetkellä Tyrnävällä toimiva Pohteen vammaispalvelujen asumisyksikkö Kipinä, jonka vuokrasopimus Tyrnävällä on päättymässä. Tyrnävällä sijaitsevat tilat eivät täysin vastaa nykyisen tai tulevaisuuden toiminnan muuttuvia tarpeita ja yksikön sijainti on vaikuttanut siihen, että se on ollut vajaakäytöllä. Myös henkilöstön saatavuuteen on liittynyt haasteita.

Pajusirkulta vapautuvat tilat soveltuvat vammaispalvelujen tarpeisiin ja mahdollistavat lisäksi Pohteen oman palvelutuotannon laajentamisen. Toiminnan siirtyminen Tyrnävältä Liminkaan vastaa paremmin myös alueen palvelutarpeeseen.

Kipinän asumisyksikkö muuttaa Liminkaan kesäkuun loppuun mennessä. Pajusirkun tiloissa on väliaikaisesti sekä ikäihmisten että vammaispalvelun palveluasumista, mutta toiminnot ovat rakennuksen eri osissa.

Muutto suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Pohteen vammaispalvelut avustaa Kipinän asiakkaita muutossa ja huolehtii muuttojärjestelyistä.

Kipinän asukkaille ja heidän läheisilleen järjestetään infotilaisuus muuttoon liittyen 11.6.

Kahdesta yksiköstä poistuu yhteensä kymmenen tehtävää

Palvelukoti Pajusirkussa ja Tyrnävän Kipinässä työskentelee yhteensä 30 henkilöä. Pohde kävi muutossuunnitelmiin liittyen yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 24.4.–6.6.2025. Neuvottelujen lopputuloksena Limingan Pajusirkusta ja Tyrnävän Kipinästä vähenee yhteensä kymmenen tehtävää. Henkilöstölle voidaan todennäköisesti tarjota vaihtoehtoisia tehtäviä muista Pohteen yksiköistä.

Pajusirkun ja Kipinän henkilöstölle on järjestetty henkilöstötilaisuus maanantaina 9.6.

Yksiköiden muutokset on tarkoitus tehdä kesän aikana.

