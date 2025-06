Podmen podcastit kuuluvat ja näkyvät Superterassilla koko kesän – Julianna Jokela ja Veronica Verho juontavat uutta paikan päällä tehtävää kesäsarjaa

Moni Podme-palvelun podcasteista tuttu podcastaaja nähdään tänä kesänä työn touhussa Superterassilla. Uudella, 12.6. aukeavalla tapahtuma- ja elämysalueella äänitetään Podmen podcasteja joka viikko. Tuttuja suosikkiääniä ja heidän vieraitaan kuullaan maanantaista torstaihin klo 10-12 välillä 16. kesäkuuta alkaen aina elokuun 14. päivään asti.

– Osa podcast-tuotannostamme on kesän aikana siellä, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät rennosti kesäpäivää. On todella hienoa jalkauttaa podcastit tarinoineen Superterassille ja olla mukana tuomassa niiden ilosanomaa osaksi kaupunkikulttuuria. Kaikki ovat tervetulleita terassille kuuntelemaan ja nauttimaan, sanoo Podme Suomen markkinointijohtaja Ville Väärni.

– Moni on varmasti kuunnellut podcasteja, mutta harva lienee nähnyt kun niitä nauhoitetaan. Superterassilla on mahdollisuus aamukahvin ja Eromangan leipomon herkkujen kera nähdä, kun Suomen suosituimmat podcast-tähdet nauhoittavat suosittuja ohjelmiaan. Minulle oli tietenkin selvää, että Podme on Superterassin podcast-kumppani, koska haluan Annin [Ihamäki] kanssa itsekin kokea tämän! Uskon, että tämä on meidän lisäksi varmasti muillekin tekijöille huikea tilaisuus nähdä kuulijoiden reaktiot ohjelman aikana! Ja parhaalla paikalla Helsingin ytimessä Superterassilla, kertoo Superterassin yrittäjä, Podmen Anni & Jaajo -podcastistakin tuttu Jaajo Linnonmaa.

Kesän aikana terassikansaa viihdyttävät Superterassilla podcastaajista niin Linnonmaa itse kuin moni muukin Podmen talentti. Livestudiossa tullaan näkemään kesätiistaiden aikana muun muassa Viisaat naiset -podcastinsa keväällä aloittanut Anni Ihamäki, Nikotellen-podcastin luoja Niko Saarinen, GREKOVIT-sarjaansa viime marraskuusta saakka tehneet vaikuttajapersoonat Miisa ja Tomas Grekov sekä realityt perinpohjaisesti ruotivan Ihan oikeesti -podcastin Riku ja Annika.

Terassilla äänitetään uutta kesäsarjaa

Superterassilla äänitetään kesän ajan myös uutta Podme Livebox -livepodcastia, jota vetävät Veronica Verho ja Julianna Jokela. Molemmat juontajat tunnetaan sekä pitkäaikaisesta ja palkitusta radiotyöstään että monista hyvin suosituista podcasteistaan.

Verho teki vuosia Suomen kuunnelluinta POKS-podcastia yhdessä Sita Salmisen kanssa. Verhon tuoreimpia podeja ovat muun muassa yhdessä Constantinos "Gogi" Mavromichaliksen kanssa tehty EveryPodi sekä paraikaa Podme-palvelussa julkaistava Verhon takaa -minicast-sarja.

Tänä vuonna radiogaalassa vuoden sisällöntekijänä palkittu Jokela on puolestaan tehnyt keväällä suurta suosiota nauttinutta OLIPA KERRAN OTSIKKO -podcastia yhdessä Shirly Karvisen kanssa, ja nyt edessä on jälleen uuden podcastin vetovastuu.

Podmessa ja kaikilla vapailla podcast-alustoilla kuunneltavissa olevasta Podme Livebox -kesäsarjasta äänitetään Superterassilla kolme jaksoa viikossa. Maanantaisin ja keskiviikkoisin julkaistavat jaksot ovat NRJ:n aamustakin tutun Jokelan juontamia, perjantaina julkaistavat jaksot puolestaan televisiostakin tunnetun Verhon vetämiä. Jokaisessa jaksossa juontajien studiovieraiksi on kutsuttu tunnettuja kesän viettäjiä, joiden kanssa jaetaan rempseitä terassipuheita ja kuulumisia kesästä, sekä kuullaan vieraiden mietteitä elämästä ja tulevaisuudesta.

Podme Livebox on Podmen uusi kesäsarja, jota juontavat radiosta ja podcasteista tutut Julianna Jokela ja Veronica Verho. Superterassilla kolmesti viikossa äänitettävät Livebox-jaksot ovat kuunneltavissa Podmessa ja kaikilla vapailla podcast-alustoilla. Jaksojen äänitys alkaa Superterassilla 16.6., ja podin ensimmäinen jakso on kuunneltavissa kaksi päivää myöhemmin 18.6. Podme

– Livebox on rento ja kevyt, yllättäväkin juontajan ja vieraiden keskeinen kohtaaminen kesäisen Helsingin “terassilla”. Studion posse jakaa toisilleen ajatuksiaan, kuulumisiaan, juoruja ja tarinoita – kukin omaan persoonalliseen tyyliinsä. Jakso voi sisältää kepeitä ja hauskoja aiheita, ja yhtä lailla juttu saattaa kierähtää ärsytysten tai syvempienkin pohdintojen äärelle – niin kuin terassilla käytävät keskustelut ylipäätään. Nämä kesän aikana julkaistavat jaksot ovat aina tekijöidensä näköisiä ja kuuloisia, Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki avaa.

Maanantaisin Superterassilla äänitetyt Livebox-jaksot julkaistaan keskiviikkoisin, keskiviikkoisin äänitetyt jaksot perjantaisin ja torstaina äänitetyt jaksot maanantaisin. Jaksot ovat kuunneltavissa Podmessa sekä kaikilla muilla vapailla podcast-alustoilla.

Kaikki paikan päällä tehtävät podcast-jaksot äänitetään Superterassilla sijaitsevassa Podmen livestudiossa. Studiolle on rajattu oma alueensa, jossa ihmiset voivat nauttia terassihetkiä rikastuttavista äänistä.

Supertarassilla äänitettävien podcastien aikatauluja voi seurata Podmen Instagramissa @podme_suomi. Tulevan viikon esiintyjä-aikataulu julkaistaan tilillä aina viikonloppuisin.

Superterassi aukeaa Kasarmitorille Helsinki-päivänä, torstaina 12. kesäkuuta. Kaartinkaupungissa sijaitsevalla terassilla on useita ravintoloita ja erilaista ohjelmaa. Podmen podcasteja kuullaan alueella 16.6. alkaen maanantaista torstaihin klo 10-12 välillä. Superterassi on avoinna joka päivä (Ma-La klo 10-23, Su klo 11-21).