Aktivismia ja kansalaisvaikuttamista juhlivan Nousu -festivaalin ohjelma nyt julki – mukana Venäjän nykytilaa avaava aktivisti Filipp Shchelkanov, kunnallisvaalien ääniharavan Alma Tuuvan meemiworkshop sekä somevaikuttaja Jenni Rotonen ja hyperpop-artisti Knife Girl

Shchelkanovin ja Tuuvan lisäksi Nousun päiväohjelmassa nähdään mm. ex-ympäristöministeri Emma Kari, vastuullisuusvaikuttaja Niklas Kaskeala, somevaikuttaja Jenni Rotonen ja Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen, jotka keskustelevat yritysaktivismista. Kokeneet aktivistit Sini Harkki, Saila Kivelä ja Suvi Auvinen keskustelevat suoran toiminnan saavutuksista. Lisäksi ohjelmassa on someajan aktivismin kommentaattori Veikka Lahtisen podcast-työpaja, sekä Ympäristölitigaatiosäätiön esitys oikeudenkäynneistä vaikutuskanavana. Median ja aktivismin suhteesta keskustelevat toimittajat Lotta Närhi (Long Play) ja Jaakko Parkkinen (Uusi Juttu), sekä Journalistin päätoimittaja Marja Honkonen.

Festivaalin iltaohjelmassa Ääniwallissa esiintyvät kriitikoiden ylistämä, omintakeisella hyperpopillaan miljoonastriimeihin yltänyt Knife Girl ja lofi-dancepopillaan hurmaava Ty Roxy, sekä UK-ravemusiikista tunnetun, ulkoilmabileissä ja klubeilla yleisön villinneen London Zoo -kollektiivin DJ:t Niffi D, Mary Young ja Volpe, sekä räppäri XT eli Ex Tuuttiz. IDA Helsingin DJ:den eklektinen biisivalikoima viihdyttää festivaaliyleisöä päivällä Ääniwallin terassilla ja illalla tapahtuman Activist Hub-lavalla.

“Tuoreita ajatuksia, yhteyksiä ja erityisesti toimintaa tarvitaan nyt, kun demokratian vastaiset voimat ja luontoa uhkaavat kriisit kiihtyvät. Huolestuttavan maailmantilanteen keskellä ihmisille pitää myös tarjota keinoja osallistua ja vaikuttaa. Siksi halusimme tehdä kaikille avoimet, toimimaan innostavat juhlat, jotka ovat myös omalla tavallaan uutta kansalaisaktivismia”, kertoo festivaalian järjestävän Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Festivaalin ovet aukeavat yleisölle klo 14, ja tapahtuma jatkuu aina aamuyöhön asti. Festivaalin päiväohjelma on avoin kaiken ikäisille, mutta iltaohjelmaan on 18-vuoden ikäraja. Nousu on yleisölle ilmainen. Päivällä Ääniwallin pihalla on myös puuhanurkka lapsille, joten tapahtumaan voi osallistua myös lasten kanssa. Nousu-festivaalin järjestää Greenpeace.