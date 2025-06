Kymen Seudun Osuuskaupan edustajistovaaleissa äänivyöry - äänestysaktiivisuus kohosi S-ryhmän korkeimmaksi

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa – osuuskaupan tehtävänä on luoda alueelle yhteistä hyvää 11.2.2025 16:00:00 EET | Tiedote

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Näin vaalit etenevät Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) ehdokasasettelu alkaa 17.2. ja jatkuu aina 14.3.2025 asti. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen jäsen ja asuu jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille, jotka löytyvät osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen. - Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla minkään tietyn alan ammattilaisia. Tärkeintä on kiinnostus oman