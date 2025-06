Corporate Knights nimesi Schneider Electricin Euroopan vastuullisimmaksi yhtiöksi

Schneider Electricin ilmaeristeiset PIX Active -keskijännitekojeistot nyt saatavilla Suomessa 22.5.2025 11:44:50 EEST | Tiedote

Schneider Electricin PIX Active 12 ja 24 kV:n keskijännitekojeistot on suunniteltu ensisijaiseen sähkönjakeluun. Sisäänrakennetut digitaaliset liitettävyysominaisuudet, joustava ympärivuorokautinen etäkäyttö ja kunnonvalvonta-anturit helpottavat päivittäistä käyttöä ja huoltoa. PIX Active on SF₆-vapaa ratkaisu, jossa käytetään eristämiseen ilma- ja tyhjiötekniikkaa. Laitteisto soveltuu monenlaisiin käyttöympäristöihin, esimerkiksi sähköverkkoihin, raskaaseen teollisuuteen, energia-, vesi- ja jätehuoltolaitoksiin, datakeskuksiin ja liikerakennuksiin. Energianhallinnan ja automaation edelläkävijä Schneider Electric on lanseerannut PIX Active 12 ja 24 kV:n ilmaeristeiset keskijännitekojeistot Suomen markkinoille. PIX Active on älykäs ja modulaarinen vaihtoehto sähkönjakeluun. Siinä on useita innovatiivisia ratkaisuja, kuten sisäänrakennettu IoT-liitettävyys ja kattava etävalvonta laitteiston kunnon seurantaan. PIX Active täyttää tiukimmatkin turvallisuusstandardit. Suojausjärjestelmät on