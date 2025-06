T-Media on nyt Reputation and Trust Analytics

T-Media Oy on ottanut käyttöön uuden nimen, Reputation and Trust Analytics Oy, joka heijastaa yhtiön nopeaa kansainvälistymistä ja kasvua. Samalla yrityksen pääkonttori on siirtynyt uusiin toimitiloihin Espoon Keilaniemeen. T-Media säilyy yhtiön aputoiminimenä.

Uusi nimi korostaa yrityksen strategista kehitystä ja vahvistuvaa asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Viime vuosina yhtiö on laajentanut toimintaansa Pohjoismaihin, ja nimi korostaa sen osaamista datalähtöisessä maineen ja luottamuksen analytiikassa.

”Uusi nimi kuvastaa sitä, keitä olemme tänä päivänä. Reputation and Trust Analytics on kansainvälisesti toimiva, dataohjautuva yritys, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan luottamusta ja vahvistamaan mainettaan. Haluamme viestiä selkeästi, mitä teemme ja millaista arvoa tuotamme”, kertoo Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka.

”Missiomme on rakentaa yhteiskunnallista luottamusta tarjoamalla organisaatioille työkaluja, jotka perustuvat syvälliseen data-analytiikkaan. Uskomme, että luottamus on kestävän kasvun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kulmakivi, ja uusi nimemme vahvistaa sitoutumistamme tähän tavoitteeseen”, Reputation and Trust Analyticsin kehitysjohtaja Riku Ruokolahti lisää.

Muutto uusiin tiloihin Keilaniemeen tukee yhtiön kasvutavoitteita ja tarjoaa nykyaikaisen ja saavutettavan ympäristön, joka edistää luovuutta ja yhteistyötä. Uudet tilat sijaitsevat osoitteessa Keilaranta 1, Espoo. Toimisto on suunniteltu vastaamaan yrityksen tarpeita sekä henkilöstön hyvinvointia.

Reputation and Trust Analytics jatkaa missionaan luottamuksen rakentamista yhteiskunnassa, auttaa organisaatioita ymmärtämään sidosryhmiensä odotuksia ja rakentamaan kestävää liiketoimintaa datan ja analytiikan avulla.

”Yhtiömme toiminta ja kasvu jatkuvat vauhdilla uuden nimen alla – saman henkilöstön ja omistajien voimin. Seuraavaksi purjehdimme yhdessä Visbyhyn Almedaleniin maailman suurimmille demokratiapäiville. Järjestämme paikan päällä seitsemän eri seminaaria eri toimialojen luottamussuhteista pohjoismaisiin yhteiskuntiin. Tapahtumapaikkana toimii yli 30-metrinen purjelaiva Svanhild af Borgå”, Leinikka iloitsee.