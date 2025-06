Suomi on täynnä toinen toistaan paikallisempia juomakulttuureita ja Kuppikuntia. Hanko Suomen roseepääkaupunki, Kärsämäki Pohjolan pikku-Italia.

Alko on koostanut eri puolilta Suomea kiinnostavaa dataa siitä, mitä viinejä eri alueilla suositaan ja millaisia erityisiä viinitrendejä kunnista löytyy. Suomi on Kuppikuntien maa, täynnä toinen toistaan paikallisempia juomakulttuureita: yhtäällä maistuu punaviini, toisaalla ranskalainen rosee. Yhteistä näillä suomalaisten omilla viinialueilla on se, että kaikkialla arvostetaan laadukkaita juomia – sekä asiantuntevaa palvelua niiden valitsemiseen. Paikalliset mieltymykset näkyvät myös Alkon myymälän valikoimissa, joita räätälöidään asiakastarpeiden mukaan.

”Vaikka mieltymyksiä on tutkailtu pilke silmäkulmassa, perustuu fakta ihan meidän oikeaan myyntidataamme. Toisessa kunnassa kuohuu, toisessa virtaa raikas valkoviini. Yksi pitää roseesta, toinen Bordeaux’sta. Miltä kuulostaa Hanko Suomen roseepääkaupunkina, Kauniainen kuplivana kuohuviinikeskittymänä tai Utsjoki punaviinien Kuppikuntana?”, herättelee kiinnostusta tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä.

”Kotiseutuylpeys on vahva voima − oman kotipaikan ominaisuudet ja omituisuudet puhututtavat aina ja niitä on mukava vertailla.”

Suomi on valkoviinimaa, monen kunnan suosikkimaana porskuttaa Saksa

Suomi on selkeästi valkoviinimaa, jossa lähes kaikkialla suositaan valkoviiniä punaviiniä enemmän. Erot viinimieltymyksissä eivät ole suuria, mutta kuitenkin tunnistettavia.

Syrjän mukaan noin viidesosa Suomen Kuppikunnista suosii punaviiniä valkoviinin sijaan. Nämä alueet löytyvät pääsääntöisesti länsi- ja etelärannikolta sekä Pohjois-Suomesta. Valkoviiniä taas suositaan vahvimmin erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Esimerkiksi Enontekiöllä punaviinin osuus myydyistä litroista on 62 prosenttia ja Pietarsaaressa 57 prosenttia. Vaalassa ja Pyhäjärvellä taas punaviinin osuus on vain 38 prosenttia.

”Alueelliset erot eivät rajoitu pelkästään puna- ja valkoviinien suosioon – datasta löytyy myös kutkuttavia havaintoja luomu- ja natuviineistä sekä eri maiden tai viinialueiden erityisistä mieltymyksistä tietyissä kunnissa”, kertoo Syrjä.

Kun tarkastellaan kaikkia viinityyppejä, valmistusmaista Chile on perinteisesti ollut suomalaisten suosikki. Pääkaupunkiseudulla, isommissa kaupungeissa sekä pohjoisen matkailukaupungeissa Italia on kuitenkin jo kiilannut Chilen ohi. Valkoviinissä Saksa on monen kunnan suosikkimaa. Kuohuviineissä ehdoton ykkösmaa on Italia ja roseessa suositaan pääasiassa ranskalaista sekä espanjalaista.

Suomen Kuppikunnat: yksi suosii roseeta, toinen natuviiniä

Kuppikunnat ja viinisuuntaukset

Hanko on roseeviinien kuppikunta. Jopa 18 % kesällä myydyistä viineistä on roseeta.

Kauniaisissa kilistellään eniten samppanjoita.

Utsjoki on Suomen punkkupääkaupunki – 63 % myydyistä viineistä on punaisia.

Vaala on Suomen valkkaripääkaupunki – täällä suositaan valkoviiniä enemmän kuin missään muualla.

Tampere on taskukuppikunta – asiakkaat suosivat pikkupulloja.

Maarianhamina on Suomen luomupääkaupunki, jossa suositaan luomuviinejä eniten koko Suomessa.

Turku on kuohuviinin Kuppikunta, jossa kuohuviinejä nautitaan suhteellisesti enemmän kuin valtaosassa maata.

Enontekiöllä nautitaan suhteellisesti eniten natuviinejä Suomessa.

Poria ja Raumaa yhdistää hyvä viini ja rakkaus valkoviiniin.

Näin suomalaisten kupit kallistuvat maailmalle

Helsingissä suositaan englantilaisia viinejä enemmän kuin muualla Suomessa.

Jyväskylä, Keski-Suomen Berliini, tässä valkkarikuppikunnassa luotetaan saksalaiseen.

Laihialla juodaan suhteellisesti eniten itävaltalaisia punaviinejä Suomessa.

Kuopiossa kilistellään etenkin italialaisilla kuohareilla.

Ylivieskassa dominoivat Saksan Moselin alueen viinit.Kärsämäki on pohjolan pikku-Italia, jossa italialaisia viinejä nautitaan eniten koko Suomessa.

Janakkalassa luotetaan eniten eteläafrikkalaisiin valkoviineihin.

Ylitorniossa maistuvat erityisesti ranskalaiset punaviinit.

Ilomantsi on Suomen Ateena, jossa juodaan eniten kreikkalaisia valkoviinejä.

Kaikki kuppikunnat löytyvät osoitteesta kuppikunnat.alko.fi, jossa voi tutustua eri alueiden viinimieltymyksiin kartalla.

Myyntidatasta

Alko lähestyy paikallisuutta valikoimansa kautta ja on hakenut myyntidatastaan kiinnostavia paikallisia nostoja. Data perustuu Alkon vuoden 2024 litramyynteihin. Kuppikunnan erityispiirteet perustuvat paikallisten Alkojen suhteutettuun myyntidataan. Muu kuukausittain päivittyvä myyntidata on löydettävissä Alkon verkkosivuilta https://www.alko.fi/alko-oy/uutishuone/myyntitilastot/myynti