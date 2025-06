Säröjä paikallisyhteisöissä: Väitöstutkimus paljastaa, miten vastaanottokeskus muuttaa maaseudun yhteisöllisyyttä

YTM Mira Välimaan väitöstutkimus tarkastelee vastaanottokeskuksen perustamista maaseudulle ja sen vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Tutkimus sijoittuu uusien maahanmuuttopaikkakuntien tutkimusperinteeseen ja tuo esiin, miten paikka, paikallisuus ja yhteisöllisyys muovautuu muutoksen myötä. Nämä muutokset saavat aikaan säröjä, jotka ovat haavoittavia erityisesti silloin, kun yhteisöllisyys johtaa erilaisuuden ulossulkemiseen. Tutkimus tarjoaa välineitä ymmärtää, miten paikallisyhteisöt voivat sekä sulkea ulos että hyväksyä erilaisuutta, ja miten tähän dynamiikkaan voidaan vaikuttaa sosiaalityön keinoin.

Kauhava ristipaineessa – vastaanottokeskus herättää pelkoja ja toivoa

Tutkimuskohteena on Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Kauhava, jossa vastaanottokeskuksen perustaminen sai aikaan erilaisia reaktioita. Osa asukkaista koki vastaanottokeskuksen uhkana ja vastusti sitä näkyvästi, kun taas toiset näkivät tilanteessa mahdollisuuden rakentaa siltoja turvapaikanhakijoiden ja paikallisten asukkaiden välille. Vapaaehtoistyö ja arjen kohtaamiset loivat tilaa solidaarisuudelle ja vähensivät ennakkoluuloja. Näin syntyi paitsi jännitteitä, myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, joka rakentui jaettujen kokemusten varaan.

Tutkimus osoittaa, että vastaanottokeskuksen perustaminen ei ole pelkästään käytännön ratkaisu, vaan symbolisesti latautunut päätös. Se tuo esiin paikallisia jännitteitä ja määrittää kuulumisen ehtoja. Paikallisuus ei määrity yksin maantieteellisen sijainnin perusteella, vaan se rakentuu ihmisten kokemuksista, muistoista ja keskinäisistä suhteista.

Tutkimus tuo esiin, miten rasismi voi ilmetä normalisoituneena osana arjen käytäntöjä ja valtarakenteita. Erityisesti nimby-ilmiön (Not In My Back Yard) yhteydessä rasistiset asenteet voidaan naamioida huoleksi asuinalueen muutoksista. Tällöin ulossulkeminen näyttäytyy yhteisön suojeluna, ja rasismi jää helposti tunnistamatta – mikä muodostaa vakavan ihmisoikeusongelman. Rasismi etäännyttää turvapaikanhakijat valtaväestöstä, vaikeuttaa yhteyksien luomista ja voi johtaa syrjäytymiseen. Nimby-vastustus sekä ennakkoluuloihin ja rasismiin liittyvä toimijuus vahingoittaa myös paikallista yhteisöllisyyttä.

Muuttuva yhteisöidentiteetti – säröt avaavat tilaa uudelle ymmärrykselle

Välimaan tutkimus osoittaa, että paikallisyhteisöt eivät ole yhtenäisiä tai muuttumattomia, vaan jatkuvasti neuvoteltuja ja sopeutuvia verkostoja. Tutkimuksen mukaan vastaanottokeskuksen perustamisen toi uuden kerrostuman paikalliseen identiteettiin. Kyse ei ole vain siitä, miten turvapaikanhakijoita otettiin vastaan, vaan myös siitä, miten yhteisöt määrittelivät itseään muutosten keskellä. Säröt eivät aina johda eriytymiseen – ne voivat myös avata uusia tapoja ymmärtää.

