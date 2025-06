Flow Festivalin ruokaohjelmassa italialaisia herkkuja ja yllätyksellistä fuusioruokaa

Suosittu X Garden -klubikonsepti täydentää Flow Festivalin elektronisen musiikin ohjelmaa 27.5.2025 11:00:47 EEST | Tiedote

Flow Festivalin ohjelmistoon vakiintunut X Garden esittelee klubikulttuurin monimuotoisuutta, jossa kolme eri yhteisöä on kuratoinut kullekin festivaalipäivälle uniikin ohjelman. Perjantaina ohjelmasta vastaa sukupuolivähemmistöjen ja naisten asemaa esiin nostava ”bimbotekno-kollektiivi” Sluts Against Techno, lauantaina afrikkalaiseen tanssimusiikkiin erikoistunut What’s On Joseysradios? ja sunnuntaina nais- ja queerartisteihin keskittyvä Star Kids. Lisäksi TSHA on joutunut perumaan esiintymisensä Flow’n Front Yardilla.