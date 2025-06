Palkitun tv-käsikirjoittajan esikoistrilleri hurmasi kustannusalan konkarit

Rebekka Nummi on itsevarma, utelias ja täysin peloton nuori nainen. Hänellä on poikkeuksellinen supervoima: hän on toimintakykyinen sosiopaatti. Rebekka ei ole vienyt kenenkään henkeä, mutta hän pystyy murtautumaan ystävänsä kotiin tai varastamaan auton tuntematta syyllisyyttä tai häpeää. Taltuttaakseen impulssejaan Rebekka käy terapiassa. Se on toiminut yllättävän hyvin, eikä hän ole tehnyt mitään kovin pahaa – vielä.

Rebekka sekä hurmaa että pelottaa. Voiko manipuloiva ja arvaamaton sosiopaatti luoda aidon yhteyden toiseen ihmiseen? Onko väkivaltaisia impulsseja mahdollista hillitä?

Suosittuja tv-sarjoja luonut ja käsikirjoittanut Tatiana Elf on onnistunut rakentamaan omaperäisen, kansainvälisen tason jännitystarinan. Huijari on jo ennen ilmestymistään kerännyt poikkeuksellista kiitosta kustannusalan ammattilaisilta ja sillä nähdään olevan mahdollisuudet menestykseen myös ulkomailla. Arvostettu kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck viehättyi kirjasta niin, että luki sen saman tien kolmesti ja otti Elfin heti talliinsa.

"Kukaan muu Suomessa ei osaa kirjoittaa tällaisia Ruth Ware -tyyppisiä kissa ja hiiri -leikkejä, joissa mikään ei ole sitä miltä ensin näyttää ja joissa asetelmat kääntyvät ympäri yhä uudelleen, ennen loppuratkaisua. Rebekka Nummi on sitä paitsi aivan uudenlainen henkilöhahmo. Hän on totta kai oikeasti aivan totaalisen kauhea ja hirviömäinen tyyppi, mutta hänessä on samalla suorapuheisuutensa, huumorintajunsa ja erilaisuutensa takia myös jotakin hyvin virkistävää ja jopa sympaattista." – Risto Isomäki, kirjailija

Huijari ilmestyy 13. kesäkuuta. Äänikirja julkaistaan myöhemmin.

Tatiana Elf on helsinkiläinen kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on erikoistunut rikosdraamoihin ja kirjoittanut muun muassa Syke- ja Roba-televisiosarjoja. Hän on myös luonut sarjat Karkurit ja Keisari Aarnio, joista jälkimmäinen voitti parhaan TV-draamasarjan Venla-palkinnon. Elf on koulutukseltaan psykologian ja sosiologian kandidaatti sekä filosofian maisteri. Hän on aiemmin kirjoittanut dialogiromaanin Erokeskusteluja (2023) sekä äitinsä muistisairaudesta kertovan Äitinä omalle äidille (2024). Huijari on hänen ensimmäinen jännitysromaaninsa.

Tatiana Elf kertoo kirjasta Helsingin Akateemisen Kirjakaupan kohtaamispaikalla keskiviikkona 18. kesäkuuta klo 16.30.