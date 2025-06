Suomen paras hampurilaisravintola on Grill Room Hankasalmi – jo toistamiseen!

Grill Room on kolmessa vuodessa kasvanut Ysitien varrella nököttäneestä pienestä, punaisesta mökistä burger-ilmiöksi, jonka antimia tullaan nauttimaan jopa satojen kilometrien päästä. Grill Room on nyt tehnyt suomalaista hampurilaishistoriaa, sillä se äänestettiin toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi.

"Emme olisi ikinä uskoneet, että saisimme tämän kunnian jo toistamiseen, varsinkaan nyt, kun uusia, tasokkaita burgeriravintoloita nousee ympäri maata. Olemme kiitollisia ja nöyriä tämän tunnustuksen edessä", sanoo Grill Roomin perustaja Joni Laitila ja jatkaa:

"Tämä palkinto on meille valtava asia. Olemme jatkaneet oman juttumme tekemistä: rehellistä, käsityönä tehtyä burgeria, johon uskomme. Emme ole kuitenkaan pysähtyneet paikoilleen, vaan ravintolaa ja reseptiikkaa on kehitetty jatkuvasti. Tänä kesänä olemme avanneet Helsinkiin Teurastamolle Tislaamo x Grill Room -kesäravintolan."

Grill Room työllistää jo yli 24 työntekijää. Perheyrittäjyys näkyy edelleen vahvasti jokapäiväisessä tekemisessä. "Kaikki kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka palaavat kerta toisensa jälkeen, sekä upealle tiimillemme, joka on tehnyt pitkää päivää, ideoinut ja kokeillut. Meille tärkeintä on pysyä uskollisina juurillemme: hyvälle ruoalle, yhdessä tekemiselle ja aidolle ilolle, joka syntyy, kun asiakas ottaa ensimmäisen puraisun ja hymy leviää hänen kasvoilleen”, kiittelee Laitila.

Suomi on laaja burgerimaa

Kaikki kolmen kärjessä olevaa ravintolaa ovat saaneet alkunsa omistajiensa suuresta intohimosta ja pienestä kioskista. Kymmenen kärjessä on tänä vuonna useita uusia nimiä, mikä osoittaa burgeribuumin yhä jatkuvan kasvun ja osaamisen leviämisen entistä laajemmalle alueelle. Pienetkin ravintolat panostavat annoksiin ja myös asiakkaat osaavat arvostaa rakkaudella paistettuja burgereita.

”Onnittelut kaikille ääniä saaneille ravintoloille ja erityisesti tuplavoittajalle. Grill Room Hankasalmi on osoittanut, että hyvän takia kannattaa nähdä vaivaa niin keittiössä kuin asiakkaana. Äänten jakautuminen hyvin laajalle on merkki siitä, että Suomen burgerkulttuuri on erinomaisessa kehitysvaiheessa. Tuloksissa näkyy myös kotiseuturakkaus, mikä on pienemmillä paikkakunnilla menestymisen edellytys”, sanoo Antti Suikkari, yksi Burger Lovers -yhteisön ja festivaalin perustajista, ja jatkaa:

”Ensiluokkaisen laadukkaita ja taidokkaita burgereita löytyy mitä yllättävimmistä kohteista. Nyt valmistunut uusi TOP-listaus ja Burger Lovers -sivustolta löytyvä burgerikartta ovat mainioita apuvälineitä myös kesälomamatkailijoille. Niiden avulla on helppo suunnitella taukopaikat, oli suunta mihin päin Suomea tahansa. Vain näissä ravintolahelmissä käymällä varmistamme burgerkulttuurin kehityksen ja ravintoloiden jatkuvuuden.”

Suomen paras hampurilaisravintola 2025, kymmenen kärki ja äänien prosenttiosuus:

Grill Room, Hankasalmi (10.82 %) Bursalad, Hyvinkää (9.72 %) The Van, Kotka (8.53 %) JJ’s BBQ, Salo (3.84 %) Street Boys, Kouvola (3.76 %) Harri’s Food Factory, Varkaus (2.80 %) Hiidenveden Grilli, Lohja (2.66 %) Box Cafe & Grill, Sipoo (2.62 %) Fisuburger, Kangasniemi (2.58 %) Pientila Holck, Joensuu (2.33 %)

Suomen parhaat burgeriravintolat 2025, sijoitus 11-50:

Kivisalmen Kievari, Konnevesi Burger5, Kuopio Boneless Flemari, Helsinki GP Grill, Lappeenranta J’Smash, Imatra Boneless, Tampere Bistro Liekki, Vantaa Gastropub Betony, Kouvola Mikki’s Grill, Mustasaari Kusmiku Foodtruck, Heinola Boneless Redi, Helsinki Brewe, Huittinen Burgers & Wine, Helsinki Boneless Jätkäsaari, Helsinki Gaiju, Vaivio Boneless Laajasalo, Helsinki 2 Kundia Burgers & Fries, Rauma J&S Burger, Ii Kauppuri 5, Oulu Northern Lights BBQ, Tervakoski Linna Burgers & Coffee, Turku Sandwich Bros, Turenki Hamptown Burger, Hämeenlinna Pekari’s Burger, Hyvinkää Eepin Diner, Mikkeli Kepin Burgers, Salo Iloisen Pässin Maalaispuoti, Parikkala E-Meals Burgers, Vaasa Ravintola Kiulu, Ähtäri Ramin Konditoria Visulahti, Mikkeli Gastropub Holy Bacon, Iisalmi Hamptown Burger, Tampere Noparin Grilli, Iisalmi Ravintola Läävä, Joensuu Smokehouse 299, Tyrnävä Bowling Diner, Hankasalmi Papa’s Smokery, Riihimäki Kaapeligrilli, Leppälahti Bastard Burgers Mikonkatu, Helsinki Boneless, Jyväskylä

Ketjuravintoloissa Boneless yli muiden

Yrittäjävetoisten hampurilaisravintoloiden lisäksi äänestyksessä selvitettiin myös laadukkaisiin hampurilaisiin erikoistuneiden ravintolaketjujen suosikit. Ykköseksi jyräsi Boneless 7,8 % ääniosuudella. Smash-burgereihin ja rapeaksi friteerattuun kanaan erikoistuneella Bonelessilla on 11 varsinaista ravintolaa ja lisäksi kausiravintola Levin hiihtokeskuksessa.

Suomen parhaat hampurilaisravintolat, ravintolaketjut 1-10:

Boneless Friends & Brgrs Social Burgerjoint Morton konttiravintolat Barot’s Pancho Villa Papa’s Smokery Bastard Burgers Burger Company Zarillo

Burger Lovers Festival 2025

Huomenna keskiviikkona 11. kesäkuuta alkaa kuudes Burger Lovers Festival, joka muuttaa Helsingin Rautatientorin taas Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi. Tapahtuman keittiöistä vastaa yksitoista korkealaatuista burgeriravintolaa Suomesta ja festivaalin ulkomaanvieras tulee Virosta.

Tarjolla on useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta löytyy myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja, kalaisia sekä vegaanisia vaihtoehtoja. Mukana festivaaleilla on ennätysmäärä Suomen paras hampurilairavintola -äänestyksessä TOP-listalle sijoittuneita ravintoloita (paikkakunta ja äänestystulos suluissa):

Kesän 2025 Burger Lovers Festival -tapahtuman ravintoloita ovat Grill Room (Hankasalmi, 1), Harri’s Food Factory (Varkaus, 6), Hiidenveden Grilli (Lohja, 7), Fisuburger (Kangasniemi, 9), Burger 5 (Kuopio, 12), 2 Kundia Burgers & Fries (Rauma, 27), Linna Burger (Turku, 31), Happy Days Street Food (Espoo), Bro's Burgertruck (Helsinki), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju) ja Turbo Burger (Tallinna).

Burger Lovers Festival pähkinänkuoressa

Burger Lovers Festival -tapahtuma järjestetään Helsingin Rautatientorilla 11.-14. kesäkuuta 2025 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle burgeripassi ja haastattelumahdollisuuksia

Median edustajille järjestetään burgerimestareiden haastattelumahdollisuuksia huomenna keskiviikkona 11.6. kello 11.30–13.30.

Median edustajille on tänä vuonna tarjolla taas lehdistön burgeripassi, jolla voi lunastaa ilmaisen testiburgerin jokaisesta myyntipisteestä. Median edustajien akkreditointipyynnöt burgeripassiin ja haastattelutoiveet tulee lähettää viimeistään tänään 10.6. sini.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa burgeripassia. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.