Junatien metrosillan uudistamishankkeen ja korvaavan liikenteen suunnittelu etenee

Kaisantunnelin Pyörätallissa aamukahvit 10.6. – maksuton pyöräpysäköinti käytössä rekisteröityneille käyttäjille 4.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kaisantunnelin Pyörätalli on suljettuna maanantaina 9.6. vuosipesun ajaksi. Tiistaina 10.6. Pyörätalli avautuu normaalisti klo 05–23. tiistaista 10.6. alkaen Pyörätalli on kuitenkin käytössä vain HSL:n Pyöräpysäköintipalveluun rekisteröityneille. Pyörätallissa tarjoillaan tiistaina aamukahvit klo 8–10 ja samalla on mahdollisuus tutustua Pyörätalliin sekä saada neuvoja käyttäjäksi rekisteröitymiseen.