VAKEn aluevaltuusto järjestäytyi ja valitsi toimielimet nelivuotiselle valtuustokaudelle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uusi aluevaltuusto kokoontui innostuneissa tunnelmissa ja yksi kokouksen keskeisiä sisältöjä oli toimielinten valinta ja järjestäytyminen valtuustokaudelle 2025–2029.

Kokouksessa valittiin vaaleilla vaalilautakunta, valtuuston puheenjohtajisto, aluehallitus, tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, pelastuslautakunta, aluevaalilautakunta, yksilöasioiden jaosto, edunvalvontajaosto, valtuustovaliokunta ja valtuustotoimikunta.

Lisäksi muodostettiin valtuustoryhmät ja hyväksyttiin valtuustoryhmien nimet.

Aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Maarit Raja-Aho, joka toimi aiemmin VAKEn aluehallituksen puheenjohtajana. Raja-Aho piti valintansa jälkeen puheen, jossa hän muistutti, että hyvinvointialueella on tärkeää jatkaa hyvin alkanutta uudistustyötä.

”VAKEn suunta on oikea ja se suunta on tehokkuus. Meidän on uskallettava priorisoida toiminnassamme vastuullisuutta ja vaikuttavuutta asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi meidän tulee pitää huolta henkilöstömme jaksamisesta. Tässä työssä valtuusto asettaa suunnan koko hyvinvointialueelle”, Raja-Aho sanoi.

Hyvinvointialueen arviointikertomuksen käsittely kirvoitti puheenvuoroja. Erityisesti arviointikertomuksessa nostettiin esiin talous ja ennaltaehkäisevien palvelujen merkitys. Tarkastuslautakunta sai raportistaan valtuutetuilta kiitosta selkeydestä ja siitä, että kertomuksesta saa kattavan siitä, missä hyvinvointialue on onnistunut ja missä on vielä kehitettävää.

Tarkastettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI maanantaista 16.6.2025 klo 12 alkaen.