Katutanssin huiput lauantaina Lasipalatsin aukiolla

Kansainvälinen Katutanssikilpailu

Red Bull Dance Your Style on kilpailu, jossa tanssijat kohtaavat 1vs1-menetelmällä ilman tuomaristoa. Voittajat valitsee paikalla oleva yleisö, joka äänestää jokaisen kaksintaistelun voittajan. Luvassa on monipuolinen kattaus eri tanssityylejä, kuten hip-hop, krump, locking, popping, twerk, vogue, waacking, dancehall, ja afro. Ainoastaan breakdance on säännöissä poissuljettu. Tanssijat improvisoivat täysin yllätyksellisten musiikkikappaleiden tahtiin, mikä tuo esille heidän kyvynsä valloittaa yleisö. Lopulta vain yksi tanssija kruunataan Red Bull Dance Your Style -tittelillä.

Finalistit ja Kilpailun Kulku

Suomen finaaliin osallistuu 12 kutsuvierasta ja neljä tanssijaa, jotka valittiin 3. toukokuuta pidetystä karsintatapahtumasta. Lauantaina lavalle nousevat:

Johan (HipHop)

PAMZY (Afro)

Gabo (HipHop)

Sini (HipHop)

Prince BlackEagle (Dancehall)

Jenny (Popping)

J.robin (Popping)

Unna (HipHop)

Akim (Locking)

Leo (HipHop)

Bad Mona Liza (Waacking)

SYNC (Krump)

La Chi (Waacking)

Topias (HipHop)

Mana (HipHop)

Miika (HipHop)

Finalisteihin voi tutustua tarkemmin täältä.

Voittaja Edustaa Suomea Maailmanfinaalissa

Finaalin päätteeksi kruunataan Suomen kolmas Dance Your Style -voittaja, joka pääsee edustamaan Suomea lokakuussa Los Angelesissa järjestettävään maailmanfinaaliin. Maailmanfinaali käydään upouudella Intuit Dome areenalla.

Konseptin Kasvu

Red Bull Dance Your Style on kasvanut merkittäväksi globaaliksi kilpailuksi katutanssiskenessä. Vuonna 2024 tapahtumia järjestettiin yhteensä 145 yli 40 maassa, keräten yli 8000 osallistujaa ja 140 000 livekatsojaa. Vuoden 2024 maailmanfinaali Mumbaissa kruunasi vietnamilaisen MT Popin voittajaksi. Tänä vuonna kilpailu tavoittaa yli 50 markkinaa, jonka huipentuma kerää maailman parhaat katutanssijat lokakuussa Los Angelesiin.

Seuraa Päivityksiä

Seuraa Red Bull Suomen sosiaalisen median kanavia, jotta pysyt ajan tasalla Dance Your Style -tapahtumista. Instagram: @redbullsuomi / TikTok: @redbullsuomi.