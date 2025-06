Jätekuljetukset viranomaisten valvonnassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen jätekuljetuksiin kohdistuneissa yhteisratsioissa 2.6.2025 ja 6.6.2025 tarkastettiin yhteensä 29 ajoneuvoa. Tarkastuksia tehtiin Turun, Salon, Eurajoen, Rauman ja Euran alueilla. Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, jäterekisteröinnin olemassaolon, kuljetettavina olleiden jätenimikkeiden ja jätekuljetuksiin liittyvien asiapapereiden tarkastusta.

”Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen poliisilaitos ovat tehneet yhteisiä jätekuljetusten tarkastuksia jo yhdeksän vuoden ajan. Tarkastuksia pyritään tekemään sekä keväisin että syksyisin molemmilla alueilla” kertoo johtava asiantuntija Saila Porthen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Valvonnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti jätelain noudattamiseen, ajoneuvojen kuntoon ja kuormiin

ELY-keskus valvoi jätelain mukaisia kuljettamiseen liittyvien velvoitteiden toteutumista. Valvonnassa havaitut puutteet koskivat esimerkiksi rekisteröintivelvoitteen laiminlyöntiä, sellaisten jätteiden kuljettamista, joiden osalta ei ole tehty rekisteröintiä ja mukana pidettäväksi määrättyjen asiakirjojen puutteita. Jätelain muutoksen myötä siirtoasiakirja tulee olla laadittuna kuljetukseen sähköisenä, mikä useammasta kuljetuksesta vielä puuttui. Valvonnan yhteydessä tehtiin myös neuvontaa ja ohjeistettiin kuljettajia toimimaan oikein.

Poliisi kiinnitti valvonnassa huomiota kuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuormien varmistamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä ylikuormiin. Ammattipätevyysasiat olivat kaikilla kuljettajilla kunnossa, mutta kuormauksissa ja ajoneuvoissa havaittiin muutamia puutteita.

”Poliisi kirjoitti kaksi sakkoa puutteellisesta kuorman varmistamisesta ja yhden liikennevirhemaksun kuorma-auton kuljettajalle nastarenkaista”, kertoo ylikonstaapeli Juha Walli Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Yleisesti yhteisvalvonta sujui Wallin mukaan mallikkaasti.

”Kuorma-autoilijat suhtautuivat tarkastuksiin ammattimaisesti ja hyvässä yhteistyössä”, Walli kiittelee.

Valvonnassa kiinnitettiin huomiota muun muassa kuormien varmistamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä ylikuormiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus

Jätekuljetusten valvonnalla varmistetaan jätteiden seurattavuus ja asianmukainen kuljetus sekä toimittaminen jätteenkäsittelyyn

Suomen sisällä tapahtuvista jätteiden kuljetuksista sekä jätteen kuljettajan, välittäjän ja kerääjän tarvitsemista luvista ja asiakirjoista säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2011). Jätelaki koskee jätteen ammattimaista kuljettamista tai sen välittämistä ja laki velvoittaa mm. rekisteröitymään ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Rekisteröintivelvollisia ovat kaikki jätettä ammattimaisesti kuljettavat sekä ammattimaiset kuljettajat, jotka kuljettavat muiden kuormien ohessa jätteitä. Jätteeksi luetaan käytöstä poistetut esineet tai aineet, jotka viedään jätettä vastaanottavalle taholle, kuten jäteasemalle, kaatopaikalle tai maankaatopaikalle. Jätehuoltorekisteriote tulee olla aina mukana jätettä kuljettaessa ja esittää pyydettäessä viranomaiselle. Jätteen siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallista jätettä, POP-jätettä, saostus- ja umpisäiliölietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia sekä muuta rakennus- ja purkujätettä kuin pilaantumatonta maa-ainesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa jätteenkuljettajien rekisteröitymisen ja jätteenkuljetusten jätelain mukaista SIIRTO-rekisterivalvontaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Jätekuljetusten valvonta on osa ympäristönsuojelulain mukaista valvontaa. Jätteenkuljetustenvalvonnan tavoitteena on varmistaa mm. hallittu ja turvallinen jätteenkuljetus asianmukaiseen ja luvanvaraiseen jätteenkäsittelylaitokseen ja kaikkien ammattimaisten jätteen kuljettajien kuuluminen rekisteriin. Myös kuljettajien asiantuntemus on tärkeää, jotta he tietävät ja tunnistavat jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset jätteiden kuljetuksen osalta.

Mikäli jätteen haltija luovuttaa jätteen kuljetettavaksi sellaiselle kuljettajalle, joka ei ole rekisteröitynyt lainkaan tai ko. jätelajin osalta jäterekisteriin, toimii myös jätteen haltija jätelain vastaisesti.

Valvonnalla pyritään tiedottamaan liittymisvelvoitteesta, jotta kaikki, jotka ammatikseen kuljettavat jätteitä myös kuuluisivat rekisteriin.

Lisätietoa jätehuoltorekisteristä ja jätteen siirtoasiakirjoista:

Jätteen haltija voi tarkistaa kuuluuko kuljettaja jäterekisteriin ja onko se rekisteröitynyt kuljettamaan syntynyttä jätettä, jätehuoltokompassista.

Lisätietoja:

Elinor Slotte, ryhmäpäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023021, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Saila Porthen, johtava asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 905, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Juha Walli, ylikonstaapeli, Lounais-Suomen poliisilaitos, p. 050 593 6925, juha.walli@poliisi.fi