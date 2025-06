Redin kasvu ja kehitys jatkuu – kauppakeskus valmistautuu muutoksiin ja uudistuksiin

Vuonna 2024 Redin kävijämäärä ja vuokralaisten myynti kasvoivat noin 5 % edellisvuoteen verrattuna. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu on kiihtynyt: kävijämäärä nousi 10 %, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa keskimäärin. Myös vuokralaisten myynti kasvoi 4 %, kun pääkaupunkiseudun kauppakeskusmarkkina keskimäärin polki paikallaan.

”Redi on jatkanut omien ennätystensä rikkomista, vaikka yleinen markkinatilanne on ollut haastava. Olemme kohdentaneet tarjontaamme kohti päivittäisasiointia ja rakentaneet ravintolamaailman täydentämään monipuolista liike- ja palveluvalikoimaa”, kertoo kauppakeskusjohtaja Mika Mustasilta.

Erinomaiset kulkuyhteydet yksi Redin vahvuuksista

Kalasataman metroaseman väliaikainen sulkeminen vaikuttaa väistämättä Rediin ja sen asiakkaisiin.

”Viime vuonna Redissä vieraili ennätykselliset 11,6 miljoonaa asiakasta. Metroaseman sulkeminen ja sillan uudistuksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt eivät ole vaikutuksiltaan pieniä”, sanoo Mustasilta.

Redin vahvuuksia ovat kattava liike- ja palvelutarjonta sekä erinomaiset kulkuyhteydet.

”Redi sijaitsee liikenteen solmukohdassa. Tälläkin hetkellä 75 % asiakkaistamme saapuu muilla tavoin kuin metrolla”, Mustasilta jatkaa.

Metron lisäksi Redissä pysähtyy kaksi runkobussilinjaa ja viisi muuta bussilinjaa. Yhteyksiä täydentää viime syksynä käynnistynyt raitiovaunulinja 13, joka yhdistää Kalasataman ja Pasilan. HSL selvittää mahdollisuutta jatkaa raitioliikennettä suoraan Helsingin keskustaan. Lisäksi HSL suunnittelee korvaavaa bussiliikennettä Hakaniemen ja Herttoniemen välille.

Autoillen Rediin pääsee sujuvasti myös metrosillan rakennustöiden aikana. Helsingin keskeisistä ajoreiteistä Rediin johtavat Itäväylä, Teollisuuskatu, Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantatie. Redin palkitussa pysäköintilaitoksessa on lähes 2 000 lämmintä paikkaa ja 360 sähköauton latauspistettä. Lisäksi tänä kesänä valmistuu mittava määrä pikalatauspisteitä.

Redin saavutettavuutta täydentävät yli 1 000 paikkaa pyörille ja peräti 26 sisäänkäyntiä.

Rakennustöiden aikana Rediä kehitetään eteenpäin

Metrosillan uudistaminen aiheuttaa poikkeusreittejä Redin sisällä ja muutoksia liiketiloihin. Redi näkee tilanteessa mahdollisuuden uudistua ja palvella asiakkaitaan entistä paremmin.

”Siltatyö hankaloittaa väistämättä asiakkaidemme, vuokralaistemme ja alueella liikkuvien arkea. Emme olisi kaivanneet tällaista hidastetta kasvullemme, mutta käytämme rakennustyöt hyödyksi ja valmistelemme Rediä sen kasvun seuraavaan vaiheeseen”, Mustasilta sanoo.

Kalasataman väkiluvun odotetaan yli kaksinkertaistuvan 30 000 asukkaaseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Redi aikoo vastata kasvaviin odotuksiin kehittämällä palveluitaan ja asiakaskokemustaan.

”Kun metrosilta on valmis, asiakkaiden odotukset ovat paljon muutakin kuin Redin avatessa ovensa vuonna 2018. Moni matkan varrella tehty ratkaisu on osoittautunut toimivaksi, mutta tunnistamme yhä kehityskohteita. Nyt on aika valmistella ja toteuttaa myös sellaisia palveluita sekä elämyksiä, joille tulevaisuuden Redissä on kysyntää”, Mustasilta sanoo.

Redi palvelee asiakkaitaan täysipainoisesti myös rakennustöiden ajan. Kauppakeskus kertoo uudistuksista sitä mukaa, kun Kaupunkiliikenne, HSL ja Helsingin kaupunki tarkentavat sillan uudistamishankkeen suunnitelmia.