Uudistuneen Finnish Comms Awards 2025 -kilpailun päätuomariksi Christina Forsgård

Kilpailun päätuomariksi valittiin Netprofilen perustaja Christina Forsgård. Forsgård, jonka ideasta koko Finnish Comms Awards -kilpailu on saanut alkunsa, on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen viestintäalan pioneerina. Hänen asiantuntemuksensa keskittyy erityisesti kriisiviestintään, kyberuhkien hallintaan ja strategiseen viestintään. Forsgård tunnetaan myös aktiivisesta roolistaan viestintäalan globaalissa kehityksessä ja hän on viestinnän kansainvälisen kattojärjestön ICCOn Ethics Chair.

–Finnish Comms Awards on ainutlaatuinen siinä, että se tuo esiin viestintätoimistojen strategisia palveluja. Kyse ei ole vain kampanjoista, vaan strategisesta neuvonnasta, konsultoinnista ja valmentamisesta, joiden vaikutus ulottuu syvälle asiakkaan liiketoimintaan ja maineen rakentamiseen. Kilpailun tehtävä on nostaa näkyväksi taidokasta asiantuntijatyötä, joka usein jää pinnan alle. Uudistetut kategoriat seuraavat vaikuttamisen kentän kehitystä ja tekevät sen näkyväksi koko toimialalle. Haluamme pysähtyä juhlistamaan niitä taitoja, joilla oikeasti vaikutetaan, kommentoi Christina Forsgård, Netprofilen perustaja, päätuomari, Finnish Comms Awards 2025.

Tuomariston työskentelyä Christinan kanssa ohjaavat kilpailun sääntötuomarit Tiina Hosiokoski, Business Director, Communications, SEK ja Santtu Parkkonen, COB, strategist, partner, Mellakka Helsinki. Kilpailun tuomariston valitsee vuosittain kilpailun ohjausryhmä, Marketing Finlandin Viestintätoimistojen hallitus. Tuomaristoon kutsutaan viestinnän kokeneita ammattilaisia viestintätoimistoista, eri toimialoilta, mediasta sekä korkeakouluista.

Vuoden 2025 kilpailussa käynnistyy uusi aikakausi

Finnish Comms Awards 2025 on saanut uusia kategorioita, joissa strateginen osaaminen ja viestinnän luovat toteutukset nostetaan aiempaa laajemmin esiin. Kilpailukategorioiden uudistuksen taustalla on toiminta- ja mediaympäristöjen muutoksiin vastaaminen sekä viestintätoimistojen strategisten palvelujen selkeämpi esiintuominen.

Uudistetun pääkategoria 1:n kategorioissa palkitaan töitä, joissa viestintätoimisto on toiminut asiakkaan strategisena kumppanina: neuvonut, suunnitellut ja valmentanut heitä liiketoiminnan kannalta merkityksellisiin peliliikkeisiin.

Pääkategoria 2:n kategorioissa palkitaan töitä, joissa on taitavasti tai luovalla tavalla hyödynnetty viestinnän eri kanavia sekä luotu viestinnällisesti johdettuja kampanjoita. Uudet kategoriat ja niiden kuvaukset ovat nähtävissä Finnish Comms Awards -sivustolla.

Myös kilpailutöiden tuomarointia suoraviivaistetaan. Tänä vuonna pääkategoria 2:n töitä ei pitchata, vaan tuomaristo valitsee kategorioiden voittajat yhdessä tuomaristokokouksessa finalistien joukosta. Pääkategoria 1:n voittajat valitaan edelleen tuomarointipäivässä, jossa finalistit pitchaavat työt tuomaristolle.

VaLa ry jatkaa Finnish Comms Awardsin pääyhteistyökumppanina

Finnish Comms Awards 2025 -kilpailun pääyhteistyökumppanina aiempien vuosien tapaan toimii Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry. Kilpailussa palkitaan tänäkin vuonna omassa kategoriassaan Vuoden varainhankintateko, johon voivat osallistua kaikki yleishyödylliset yhteisöt. Vuoden varainhankintateko -kategorian ja VaLan kumppanina kilpailussa ovat Warner Bros. Discovery ja RadioMedia ry, jotka palkitsevat gaalassa voittajatyön laajalla näkyvyydellä ja kuuluvuudella.

–Pitkäaikaisen yhteistyömme aikana on palkittu jo viisi vaikuttavaa varainhankintatekoa, joissa viestinnän merkitys on ollut ratkaisevassa roolissa. Kilpailuun osallistuminen tarjoaa järjestöille arvokkaan mahdollisuuden kasvattaa tärkeän työnsä näkyvyyttä ja saada siitä asiantuntevaa palautetta FCA-tuomaristolta, kommentoi VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski.

Vuoden 2025 kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat myös Cision Finland Oy, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Viesti ry.

Brändit ja yhteistyö kilpailun ytimessä

Finnish Comms Awards on kilpailu, jossa palkitaan yhteistyön parhaat. Menestyvät organisaatiot ja brändit ovat kilpailun keskiössä – ne, jotka ovat rohkeasti kehittäneet viestintäänsä ja rakentaneet vaikuttavaa ja tuloksellista yhteistyötä.

Finnish Comms Awards – yhdessä vaikuttavampaa viestintää ja menestyviä brändejä!

Finnish Comms Awards 2025 -kilpailun aikataulu

Early Bird 26.5.–29.8.2025

Kilpailutöiden deadline 14.9.2025

Henkilöpalkintojen deadline 10.10.2025

Shortlista julkistetaan 2.10.2025

Tuomarointipäivä 22.10.2025

Finnish Comms Awards -gaala 6.11.2025