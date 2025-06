Omista akkuviritelmistä jo useampi tulipalo – ”Vakuutuskorvaus voi jäädä saamatta”

Suomessa on alkuvuodesta tapahtunut ainakin kolme vakavaa omakotitalopaloa, joiden aiheuttajana on asukkaan puutteellisin tiedoin ja taidoin rakentama litiumioniakkujärjestelmä. Kahdessa tapauksista omakotitalo paloi purkukuntoon ja yhdessä vaurioitui vakavasti. Tapauksia yhdistää se, että palo on syttynyt itserakennellusta litiumioniakkujärjestelmästä, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa turvallisuutta ei ole ajateltu riittävästi tai välttämättä ollenkaan.

”Sähköalan harrastustoiminta on laillista ja kannatettavaakin, mutta laissa on vaatimuksia myös lopputuloksen turvallisuudelle. Aina kun rakentaa jotain, pitää ymmärtää, mitä on tekemässä”, toteaa akku- ja sähköturvallisuuden asiantuntija Vesa Linja-aho Sähköinsinöörit – SIL ry:stä. ”On eri asia rakentaa kitaravahvistin rakennussarjasta kuin ruveta yhdistelemään eri valmistajien litiumioniakkumoduuleja toisiinsa ja toivoa että se toimii”, Linja-aho jatkaa. ”Järjestelmä voi lähteä päälle ja näyttää toimivalta, mutta tästä on vielä matkaa siihen, että se on turvallinen parin viikon tai viiden vuoden päästä.”

”Esimerkiksi kiinteille litiumioniakkujärjestelmille on tiukat tuotestandardit pakollisine testeineen, ja yhden kennon vikaantuminen ei saa johtaa tulipaloon”, toteaa tuotantojohtaja Juha Vesa Sähköalan standardointijärjestö SESKO ry:stä. ”Ja sellaisen saa kytkeä kiinteästi sähköverkkoon vain sähköurakoitsija.”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan akkujärjestelmille on tuotestandardien lisäksi asetettu asennus- ja turvallisuusvaatimuksia muun muassa SFS 6000 ‑pienjänniteasennusstandardisarjassa ja EU:n uudessa akkuasetuksessa. Lähtökohtaisesti tuotteen valmistajan on CE-merkittävä tuote ja laadittava sitä koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus. SFS 6000 -sarjan kiinteitä akustoja koskevan standardin SFS 6000-5-57 vaatimuksia noudatetaan sellaisissa tapauksissa, joissa akustoa koskevia tuotestandardeja ei ole olemassa. Tällöin akuston rakentajalla on oltava oikeus sähkötöihin.

Valmistaja on vastuussa vahingosta

”Jos valmistajan ohjeen mukaan asennettu ja käytetty kotiakku tai vaikkapa leivänpaahdin aiheuttaa tulipalon, kotivakuutus korvaa vahingot vakuutusehtojen mukaisesti ja vakuutusyhtiö hakee sitten tarvittaessa korvaukset valmistajalta, myyjältä tai maahantuojalta takautuvasti”, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen. ”Jos itse rakentelee akkujärjestelmän, sinut voidaan katsoa valmistajaksi ja voit joutua vastuuseen vahingosta”, Määttänen jatkaa. Tällaisissa tapauksissa omaa vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan evätä.

Asuinrakennuksessa syttyvä tulipalo on aina myös hengenvaarallinen onnettomuus.

”Pahimmassa tapauksessa joku kuolee tai vammautuu pysyvästi tulipalossa”, muistuttaa palomestari Joonatan Suosalo Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.

Tulipalo ja kaasuräjähdys vaarana

Litiumioniakut koostuvat litiumionikennoista, jotka voivat vikaantuessaan vapauttaa syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja ja lämpöä. ”Tämä voi edetä ketjureaktiona kennosta kennoon, ja seurauksena on joko välitön tulipalo tai jopa kaasuräjähdys, kun akusta vapautuvat kaasut täyttävät huoneen ja sitten syttyvät äkisti”, muistuttaa paloesimies Iiro Wennberg Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Akkujärjestelmän saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen, jolla on asianmukaiset urakointioikeudet. ”Jakeluverkkoon sähköä syöttävät tuotantolaitteet ja sähkövarastot tarvitsevat aina kytkentäluvan myös jakeluverkonhaltijalta”, muistuttaa asiantuntija Tuukka Heikkilä Energiateollisuus ry:stä.

”Käyttämällä tunnettujen valmistajien valmiita akkujärjestelmiä, jotka ammattilainen asentaa, voi esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa energiaa varastoida ja käyttää turvallisesti”, kertoo tekninen asiantuntija Matti Orrberg Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:stä.

Suomesta ei tunneta tällä hetkellä yhtään tulipaloa, jotka olisivat aiheutuneet tällaisten järjestelmien käytöstä, vaan kaikki niistä liittyvät itse rakenneltuihin akkuihin.

Yhteistiedotteessa mukana:

Sähköinsinöörit – SIL ry

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Sähköalan standardointijärjestö SESKO ry

LähiTapiola Pirkanmaa

Pelastusalan akkupaloasiantuntijat

Energiateollisuus ry

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry