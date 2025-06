Naantalissa vain vähän vapaita liiketiloja verrattuna kokonaiskapasiteettiin – tulos Suomen toiseksi paras

Läpinäkyvällä menetelmällä on laskettu eri kaupungeista keskustan kauppojen ja ravintoloiden kokonaismäärän vähentäen vapaat liiketilat ja suhteuttaen tuloksen kaupungin asukasmäärään. Jokainen muutos liiketilan käytössä vaikutti elinvoimaan.

Asukaslukujen seuranta keskustoissa kytkettiin myös mukaan. Vartin keskustoissa – kilometri kaupallisen keskipisteen ympärillä – asukasluvut ovat nosteessa.

Naantali kuuluu suomalaisen kesäidylliin keskiaikaisine historioineen. Kesäjakso saa keskustan sykkimään aina elinvoimaisesti. Uusi asuinrakentaminen on tuonut uusia asukkaita, jotka ovat keskustan tärkeimpiä asiakkaita ympäri vuoden. Vapaita liiketiloja on vain 5,0 % kokonaisliiketilakapasiteetista, mikä on toiseksi paras tulos Suomessa vuonna 2025. Vartin keskustan asukasluku on ollut tasaisessa nousussa koko 2000-luvun.

Naantalin elinvoimapäällikkö Lassi Rosala on mielissään tuloksesta.

Naantalin keskusta on säilynyt ilahduttavan elinvoimaisena kaupan alan murroksesta huolimatta ja toimitiloja etsitään keskusta-alueelta säännöllisesti. Yrittäjien yhteistyö on tiivistynyt ja erilaisia tapahtumia suunnitellaan yhteistyössä kaupungin kanssa.





Naantalin kaupunki selvittää parhaillaan asukkaiden, alueen toimijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä kaupungin ydinkeskustan tulevaisuuden kehitystarpeista. Vastauksia hyödynnetään osana keskustan suunnittelua ja kehitystyötä.

Toiveena on, että löydämme uutta elinvoimaa lisäävää aktiivisuutta erityisesti loppusyksyn ja talven kuukausille, Rosala kertoo.



Naantalin ydinkeskustan kehittämistä koskeva kysely on avoinna 15.6. asti: https://bit.ly/naantalinkeskusta

Sähköiselle karttapohjalle tehtävän laskennan toteutti valtakunnallinen elinvoima-asiantuntija FM Martti Wilhelms / Voittajakaupungit Oy yhteistyössä osallistuvien kaupunkien (26 kpl) sekä Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry:n, ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tilastoaineistot: www.allincityapp.com

Elinvoiman kehittyminen keskustoissa vuoden aikana

keskustojen elinvoima nousi Suomessa vuodessa keskimäärin +0,4 %

ravintoloiden ja kauppojen osuus kaikissa liiketiloissa väheni keskimäärin -0,7 %

ravintoloiden osuus suhteessa kauppoihin nousi +1,7 %

vapaiden liiketilojen osuus on keskimäärin keskustoissa nyt 10,3 % (2024 oli 10,6 %)

isoissa kaupungeissa Vartin keskustojen asukasmäärä on neljässä vuodessa noussut +4,5%



Viidentoista vuoden aikana elinvoimalaskentoihin on osallistunut noin puolet Suomen 108 kaupungista. Lähivuosien tavoitteena on, että jokaisen Suomen kaupungin elinvoima olisi laskettu vuoden 2027 aikana.