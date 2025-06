Digitaaliset palvelut kehittyvät jatkuvasti – OmaPohde tuo käyttövarmuutta ja kulkee siellä missä sinäkin

Pohteella on olemassa OmaPohde-palvelu. Mikä tämä palvelu on ja kuinka kauan se on ollut olemassa, Karoliina Rajaniemi, digitaalisen sote-keskuksen palveluasiantuntija?

”OmaPohde on pohjoispohjanmaalaisten digitaalisen asioinnin alusta, jossa voi hoitaa hyvinvointia koskevat asiat turvallisesti vahvasti tunnistautuneena Pohde.fi-sivuston kautta. Palvelu on ollut tällä nimellä käytössä pian vuoden. Asiakas voi nykyään myös ladata OmaPohde -mobiilisovelluksen, jota olemme kevään ajan kehittäneet toimivammaksi ja visuaalisesti selkeämmäksi.

Onko mobiilisovellus löytänyt käyttäjiä?

”OmaPohteeseen on rekisteröitynyt yli 100 000 käyttäjää. Myös mobiilisovelluksen latausmäärät kasvavat koko ajan. Uuden ilmeen myötä toivottavasti monet innostuvat lataamaan sovelluksen itselleen.”

Miksi jokaisen kannattaa ladata kyseinen sovellus?

”OmaPohde-sovellus tuo käyttövarmuutta videovastaanottoihin ja mahdollistaa omien terveysasioiden hoitamisen kätevästi mukana kulkevalla puhelimella. Mikäpä sen parempi syy ladata sovellus käyttöön.”

Niin, sovellushan löytyy sekä Applen että Android-puhelimien sovelluskaupoista. Onko sovelluksen lataaminen ja käyttäminen helppoa?

”Sovellus löytyy tosiaan näistä sovelluskaupoista OmaPohde nimellä. Sovellusta pääsee käyttämään tunnistautumalla vahvasti esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla, tämäkin on monelle tuttu tapa kansallisista palveluista. Käytössä olevat palvelut löytyvät kätevästi OmaPohteen etusivulta, joten mitään ongelmanratkaisutehtäviä ei ole luvassa."

Voitko kuvailla OmaPohteen ja sovelluksen kehitystyötä? Onko nyt jo valmista vai jatkuuko kehitystyö myös tulevaisuudessa?

”Teemme jatkuvaa kehitystyötä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Tänä keväänä olemme keskittyneet erityisesti mobiilisovelluksen käytettävyyteen ja ulkoisen ilmeen nykyaikaistamiseen. Kehitystyöhön kuuluu paljon erilaisten prototyyppien rakentamista ja niiden käytettävyyden testaamista. Tärkeä osa kehittämistä on myös asiakastestaukset ja palautteiden aktiivinen hyödyntäminen. Kehitystyö jatkuu palveluvalikoiman laajentuessa sekä erilaisten uusien toiminnallisuuksien myötä. Esimerkiksi pian saamme ajanvaraukset ensimmäisessä muodossa osaksi OmaPohde kokonaisuutta."

Hyvinvointialueen digitaaliset palvelut ovat laajentuneet hyvinkin paljon. Millaisia käyttäjäkokemuksia palveluiden käyttäjillä on ollut ja saatteko paljon palautetta niistä, Katja Rääpysjärvi, digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja?

"Noin 25 prosenttia palvelun käyttäjistä antaa meille palautetta ja se on onneksi pääsääntöisesti positiivista. Erityisen paljon kiitosta saamme yleensä palvelun helppoudesta, joustavuudesta sekä ammattilaisten kohtaamisesta. Kielteiset palautteet kohdentuvat pitkiin jonoihin, jotka ovat valitettavia, ja pyrimmekin ohjaamaan asiakkaita asioimaan laajojen aukioloaikojen puitteissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Maanantait ovat kaikkein ruuhkaisimpia, sillä monella on vahvana ajatus siitä, että viikonloppuisin asiointi ei ole mahdollista. Monet asiakkaistamme kokevat digitaalisen asioinnin helppona ja joustavana tapana asioida hyvinvointialueen palveluissa."

Oletteko itse käyttäneet kyseisiä palveluita ja jos olette, millaisen arvosanan antaisitte?

”Minä en ole itse henkilökohtaisesti päässyt käyttämään palvelua, mutta olen ollut mukana kehittämässä uutta käyttöliittymää ja uskallan kyllä hyvillä mielin sitä suositella”. (Karoliina Rajaniemi).

”Palvelua on kyllä tullut testattua, mutta onnekseni en ole sote-palveluja tarvinnut. OmaPohde on Pohteen digitaalisen asioinnin kokonaisuus, joka kehittyy jatkuvasti ja palvelut laajenevat. Kannattaa ehdottomasti kirjautua ja tutustua palveluun”. (Katja Rääpysjärvi)