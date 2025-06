UV-säteily on pian voimakkaimmillaan – vaatteet, varjo ja voide suojaavat liialliselta auringonsäteilyltä

Juhannusviikko lähestyy, ja UV-indeksi on näihin aikoihin Suomessa voimakasta eli saavuttaa korkeimmillaan arvon kuusi tai seitsemän. Auringolta suojautumiseen pitääkin nyt kiinnittää erityistä huomiota.

"Suojaava vaatetus, kuten pitkähihainen pusero, leveälierinen hattu ja aurinkolasit kannattaa ottaa kesällä mukaan aina ulkoillessa, sillä suojautumisraja eli UV-indeksin arvo kolme saavutetaan lähes jokaisena kesäpäivänä", Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala sanoo. Aurinkosuojavoidetta kannattaa levittää niille ihoalueille, joita ei voi suojata vaatetuksella. Voidetta tulee levittää riittävästi, ja sen suojakertoimen tulee olla vähintään 30.

Voimakkaimmillaan aurinko on keskipäivän tuntumassa eli aamupäivällä yhdentoista ja iltapäivällä kolmen välillä, mutta jo aamukymmeneltä UV-indeksi saavuttaa suojautumisrajan koko Suomessa.

"Varjossa olemalla UV-annoksensa voi puolittaa, mutta on hyvä pitää mielessä, että varjossakin ruskettuu ja voi palaa", Lakkala korostaa. Tämä johtuu siitä, että UV-säteilystä suuri osa on kaikkialta ilmakehästä tulevaa sironnutta säteilyä, eikä pelkästään suoraan auringosta tulevaa säteilyä. Samasta syystä aukealla paikalla UV-annos on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi kaupungissa talojen ympäröimänä.

Pilvisenäkin päivänä kannattaa suojautua, sillä UV-säteily läpäisee ohuen pilven. Vain paksu sadepilvi vaimentaa UV-säteilyn hyvin alhaiselle tasolle. Myös uidessa voi altistua säteilylle: kirkkaassa vedessä puolen metrin syvyyteen yltää noin 40 prosenttia pinnan yläpuolisesta UV-säteilystä.

Iho muistaa kertyneen UV-säteilyn ‒ hyödynnä UV-indeksiä suojautumiseen

Auringon UV-säteilyn aiheuttaman ihon palamisen ja suurten kerta-annosten välttäminen pienentää ihomelanooman riskiä. Koko eliniän aikana kertyvän UV-säteilyaltistuksen vähentäminen pienentää muidenkin ihosyöpien riskiä. UV-säteily myös vanhentaa ihoa ja lisää riskiä sairastua silmäsairauksiin.

UV-indeksin voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta ja mobiilisovelluksesta. Jos kesälomareissu suuntautuu ulkomaille, on hyvä tarkistaa etukäteen kohteen aurinkoisen keskipäivän UV-indeksi, sillä monessa lomakohteessa UV-säteily on merkittävästi voimakkaampaa kuin Suomessa. Tällöin iho voi palaa huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin kotimaassa.