Hoitotarvikejakelun kriteereitä päivitetty

Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti hyvinvointialueen ensimmäisistä yhtenäisistä ohjeista hoitotarvikepalvelulle 26.3.2025. Ennen hyvinvointialueen käynnistymistä yhtenäisiä ohjeita ei ole ollut. Yhtenäisen ohjeen tavoitteena on yhdenvertainen ja yhdenmukainen palvelu kaikille hoitotarvikepalvelua hyödyntäville asiakkaille.



Hoitotarvikejakelun kriteerien ohjeita päivitetään tarvittaessa ja ohjeiden päivittämisen tarvetta seurataan Pohteella jatkuvasti. Ohjeistuksista vastaa haavanhoidon asiantuntijatyöryhmä, jossa on mukana Pohteen ammattilaisia sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Tulevaisuuslautakunnan nyt päättämä ohje tulee voimaan 1.7.2025 alkaen.

Muutoksia haavanhoidon tarvikkeiden jakelun ohjeisiin

Tulevaisuuslautakunta päivitti ohjetta haavanhoitotarvikkeiden osalta, sillä Pohde on saanut palautetta haavanhoitotarvikkeiden jakelun kriteereistä. Muutoksia tuli muun muassa omavastuuaikaan. Haavanhoitotarvikkeiden omavastuuaika on kolme kuukautta, mutta uusiutuvissa haavoissa omavastuuaika on vain kerran. Ilman omavastuuaikaa hoidetaan esimerkiksi syöpähoidon aiheuttamat ihokomplikaatiot tai leikkaushaavan komplikaatiot.



Maksuton haavanhoitotuotteiden jakelu perustuu asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen sekä säännöllisesti suoritettuun arviointiin ja seurantaan. Haavahoitotuotteet valitaan diagnoosin ja hoitosuunnitelman pohjalta. Maksuttoman haavanhoitotarvikkeiden jakelun perusteena on diagnoosi kroonisesta haavasta. Haavanhoitotuotevalikoima on Pohteen haavanhoitotyöryhmän laatiman ohjeen mukainen. Hoitotarvikepalvelussa käytetään Pohteen kulloinkin voimassa olevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita.



Tulevaisuuslautakunnan päätös ja uusi hoitotarvikejakelun ohje löytyvät Pohteen verkkosivuilta: tulevaisuuslautakunnan esityslista, ohje hoitotarvikepalvelun kriteereistä.

Lisätietoa tulevaisuuslautakunnan aiemmasta päätöksestä hoitotarvikejakelun kriteerien ohjeeseen liittyen: Hoitotarvikejakelulle yhtenäiset ohjeet koko Pohjois-Pohjanmaalle.