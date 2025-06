SF-Blues on kotimaisen juurimusiikin kiertävä näyttämö

Kotimaisen bluesin huipputekijöistä koostuva SF-Blues palaa lavoille tänä kesänä loppuvuodesta 2024 taivalliseen orkesteriin siirtyneen Heikki Silvennoisen muistoa kunnioittaen. Yhtyeen jäsenistö saa nykymuodossaankin juurimusiikin ystävät haukkomaan henkeään, kun lavalle nousevat Dave Lindholm, Pepe Ahlqvist, Mikko Löytty, Jukka Gustavson, Harri Ala-Kojola ja Jarmo Nikku.

SF-Blues tulee sanoista Suomi Finland Blues. SF-Blues on ollut suomalaisen blues- ja roots-musiikin kulmakivi jo vuosikymmenien ajan. Sen nimi on synonyymi korkealaatuiselle musiikille ja huipputason soittajille. Jokainen yhtyeen jäsen on oman alansa taituri, ja he ovat kaikki antaneet merkittävän panoksen suomalaisen juurimusiikin kentällä.

"SF-Blues ei ole perinteinen bändi, vaan parin vuoden välein kokoontuva kotimaisen bluesin liikkuva näyttämö, jonka päämääränä on tuottaa vaihtelevin kokoonpanoin kavalkadityyppisiä blues-elämyksiä etupäässä festivaali- ja konserttiolosuhteissa.

Ensimmäinen kiertue toteutettiin vuonna 2002 perushenkilöstöllä Heikki Silvennoinen, Pepe Ahlqvist, Dave Lindholm, Mikko Löytty ja Jani Auvinen. Ensimmäinen vierailija, tuolloin uraansa aloitellut Erja Lyytinen, liittyi seurueeseen seuraavana vuonna. Sittemmin SF-Bluesin vieraina ovat vuosien varrella olleet Mikko Kuustonen, Jukka Tolonen, Eero Raittinen, Jukka Gustavsson, Ina Forsman, Honey B & T-Bones, Helge Tallqvist, Emilia Sisco, Micke Bjorklof & Lefty Leppänen, Pave Maijanen, Tokela, Henry O, Jo' Buddy, Ile Kallio ja Ida Elina", kertoo yhtyeen taustasta Esa "Bluesministeri" Kuloniemi.

Kesällä 2025 legendaarinen yhtye on kuultavissa aina Tampereen Tavara-asemalta Laitilan Jazzkukko -festivaaleille ja Turun Vartiovuoren kesäteatteriin, sekä lukuisissa muissa kesätapahtumissa ja konserttisaleissa. SF-Bluesin keikat ovat tunnettuja rohkeasta improvisoinnista, laadukkaasta soittotaidosta ja syvästä bluesin fiiliksestä. SF-Blues on julkaissut urallaan kolme albumia: SF-Blues (2002), Joutomailla (2005) ja Man – Be Careful!(2007).

SF-BLUES - KESÄ 2025

12.07. Ikaalinen, Rantablues

18.07. Mäntyharju, Taidekeskus Salmela

26.07. Laitila, Jazzkukko -festivaali

27.07. Turku, Vartiovuoren kesäteatteri

15.08. Tampere, Tavara-asema

17.08. Muurame, Riihivuori Areena

05.09. Kangasala, Kangasala-talo

06.09. Sastamala, Ellivuori Blues

19.09. Hyvinkää, Hyvinkääsali

20.09. Lahti, Möysän musaklubi

26.09. Kuusankoski - Kouvola, Pato Areena

27.09. Espoo, Tapiolasali