Näin voit asiakkaana välttää jonottamista ja ehkäistä jonojen syntymistä

Hoidon tarpeen arvioinnin puhelinlinja 06 218 9000 on asiakkaillemme tutuin yhteydenoton tapa. Ruuhkaisin aika hoidon tarpeen arvioinnissa on klo 8–9 sekä 11–12. Alkuviikko on ruuhkaisempi kuin loppuviikko.

Puhelimen lisäksi asiakkailla on muitakin vaihtoehtoja yhteydenottoon. Asiakas voi vaikuttaa ruuhkien syntymiseen välttämällä kiireisimpiä aikoja ja valitsemalla puhelinsoiton sijaan jonkin muun yhteydenottotavan.

– Toivomme, että yksi asiakas ottaisi yhteyttä vain yhtä kanavaa pitkin. Esimerkiksi jonottaminen sekä puhelimessa että chatissä tarkoittaa, että jono pitenee molemmissa kanavissa. Samoin toivomme, että henkilö jättää vain yhden takaisinsoittopyynnön. Soitamme takaisin soittojärjestyksessä, mutta tuplasoittoja emme voi karsia pois. Kaksi soittopyyntöä on siis myös kaksi puhelua takaisinpäin, sanoo osastonhoitaja Erja Lahti.

Näin sinä voit vaikuttaa omaan jonotusaikaasi ja jonojen syntymiseen:

Jos asiasi ei ole kiireellinen, otathan yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin vasta iltapäivällä. Ei-kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi pitkään vaivanneet tai vähitellen pahentuneet tuki- ja liikuntaelinten ongelmat, rokotukset, kroonisten sairauksien seurantakäynnit tai lääkärinlausunnon pyytäminen.

Jos asiasi on kiireellinen, otathan yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin heti aamulla. Kiireellinen asia koskee esimerkiksi virtsatieoireita, korvakipua, silmätulehdusta, haavoja tai ruhjeita, flunssaa tai kuumetta, joka kestänyt yli viikon, jatkuvaa tai toistuvaa vatsakipua.

Jos kuulut testiryhmään, ota yhteyttä sairaanhoitajan chatin kautta. Chatissa voit keskustella sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa sinulle voidaan varata aika vastaanotolle tai ohjata myös etälääkärin vastaanotolle.

Tee oirearvio digitaalisesti osoitteessa Omaolo.fi. Kun olet täyttänyt oirearvion, saat joko itsehoito-ohjeet tai hoitajamme ottaa sinuun yhteyttä Omaolo-viestillä. Omaolo on auki vuorokauden ympäri.

Ilta-aikaan ja viikonloppuisin saat hoidon tarpeen arviointia puhelimitse päivystysavun numerosta 116 117. Päivystysapuun tulisi soittaa aina, jos harkitset lähtöä päivystykseen. Saat itsehoito-ohjeita, tarvittaessa kehotuksen hakeutua päivystykseen tai sinut voidaan ohjata etälääkärin vastaanotolle.

Hätätapauksessa soita 112.

Lisätietoa sairaanhoitajan chatin eli digitaalisen vastaanoton testiryhmästä löydät verkkosivuiltamme.

Toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi

Hyvinvointialueen uudelle aluehallitukselle on maanantaina 9.6 esitetty tilannekuva hoidon tarpeen arvioinnin tilanteesta ja toimenpiteistä sen ratkaisemiseksi. Seuraavista toimenpiteistä odotetaan apua lyhyellä aikavälillä:

Digitaalinen sairaanhoidon vastaanotto on otettu kokeiluna käyttöön puolelle väestöstä

Hoidon tarpeen arviointiin palkataan lisää henkilöstöä projektirahoituksella

Hyvinvointiasemien ja sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen henkilökunta auttaa takaisinsoitoissa nykyistä enemmän

Käynnissä olevan hoidon puheluita ohjataan omalle vastaanotoille

Henkilöstön ohjeita yksinkertaistetaan

Pitkällä aikavälillä apua odotetaan seuraavista toimista:

Suora yhteydenotto omaan hoitotiimiin pitkissä hoitosuhteissa

Tekoälyn hyödyntäminen hoidon tarpeen arvioinnin tukena

Vastaanottojen toimintatapojen kehittäminen hoidon tarpeen arvioinnissa

Hoidon tarpeen arviointi sekä kaksi vastaanottoa osallistuvat jonottoman palvelun koulutuskokonaisuuteen (käynnissä)

Johto on seurannut työtä paikan päällä hoidon tarpeen arvioinnissa ja vastaanotoilla Mustasaaressa, Vaasassa ja Pietarsaaressa ja kuullut henkilöstön parannusehdotuksia.

Hyvinvointialueen johto seuraa tilanteen kehittymistä päivittäin.

– Suurin syy kevään jonoihin on uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä oppiminen. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan yhtenäisempiä toimintatapoja, mutta ennen kaikkea yhteistyötä palveluidemme välillä. Toivomme, että saamme pian kaikki takaisinsoitot hoidettua saman päivän aikana, ja myös odotusajat lyhyemmäksi sanoo sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.