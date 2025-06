Koskenselkä 365 - kestävää matkailua ympärivuotisesti

TIEDOTE 9.6.2025 Julkaisuvapaa: heti

KOSKENSELÄN LOMAKYLÄÄN RAKENNETAAN UUTTA HOTELLITASOISTA MAJOITUSTA

Koskenselän Lomakylän laajennushanke on käynnissä Puumalassa. Uusia majoitusyksiköitä valmistetaan merikonteista. Samalla alueen infrastruktuuria parannetaan.

Lomakylän laajennustyöt on aloitettu toukokuussa 2025. Uudet hotellitasoiset majoituskontit pyritään saamaan käyttöön heti heinäkuun alusta alkaen.

Lomavinkki Oy on uudistamassa perinteikästä, vuodesta 1980 toiminnassa ollutta lomakylää. Kehittämistoimenpiteet ja investoinnit keskittyvät palveluvalikoiman ja majoitustuotteiden modernisointiin vastuullisesti. Sesonkihuippuina lomakylän käyttöaste on ollut jo useamman vuoden 95-98% joten paineita majoituskapasiteetin lisäämiselle on ollut jo pidemmän aikaa.

Uuden hankkeen myötä lomakylälle on laadittu yli 5 vuoden laajennussuunnitelma ja nyt vuoden sisällä on tarkoitus toteuttaa vaiheet 1-2. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on parhaillaan käynnissä, tehdään maansiirto-, LVI- ja sähkötyöt sekä 3 uutta majoitusyksikköä ympärivuotiseen käyttöön. Hotellitasoiset huoneet valmistetaan kierrätetyistä merikonteista, joita valmistetaan parhaillaan Vuosaaren satamassa. Kontteihin tulevat kylpyhuonetilat sekä minikeittiö. Kompaktit minimalistiset n. 15m2 majoituskontit on suunniteltu kestävä kehitys huomioiden ja majoittuessaan asiakas pääsee osaksi luonnonympäristöä

Vaiheessa kaksi majoituskontteja tulee seuraavalle kesälle 3-4 kpl sekä konttisauna.

Alueen infran rakentamisessa käytetään puumalalaisia yrityksiä. Hankkeen kehittämissuunnitelmassa on ollut mukana Puumalan kunta yhdessä yrittäjä Pasi Partasen ja hankkeen tiimin kanssa. Konttien suunnittelun on tehnyt Pasi tiiminsä kanssa yhteistyössä. Hanke luo lomakylään lisää työpaikkoja, kun ympärivuotinen majoituskapasiteetti yli kaksinkertaistuu.

Investoinneilla halutaan lisätä kesäsesongin majoituskapasiteettia ja parantaa ympärivuotista vetovoimaa, joka tulee vastaamaan kasvavaan matkailukysyntään Puumalan alueella. Alueen muitakin toimintoja ja aktiviteettejä uudistetaan. Kehittämistoimenpiteet keskittyvät kestävään matkailuun, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja digitalisaation käyttöön, jotka luovat jatkuvuutta ja edellytyksiä taloudelliselle, sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle.

Kontteihin päädyttiin usean vuoden suunnitellun jälkeen, kun kierrättämällä kontteja uusiokäyttöön, toteutetaan ekologisia kestäviä ratkaisuja. Koskenselällä on kahtena edellisenä kesänä testattu vuokra kontteja ja niistä saadun asiakaskyselydatan mukaan lopulliset tulevat kontit on suunniteltu. Koskenselän visiona on tarjota asiakkailleen rauhallinen, luonnonläheinen ja yhteisöllinen lomakokemus Saimaan rannalla, jossa yhdistyvät suomalaisen mökkikulttuurin perinteet, ympärivuotiset majoitusvaihtoehdot ja modernit palvelut. Toiminta pohjautuu yhteisöllisyyttä, luontoa ja paikallisuutta korostaviin arvoihin, tarjoten asiakkaille yksinkertaista, vaivatonta palvelua ja aitoja elämyksiä luonnossa.

Miksi juuri merikontit?

Energiankulutuksen vähentäminen

Hankkeessa otetaan käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja, kuten ilmalämpöpumppuja, LED-valaistusta ja vettä säästäviä hanoja. Tämä pienentää matkailukohteen hiilijalanjälkeä ja vähentää ympäristökuormitusta.

Pienemmät rakennusaikaiset vaikutukset

Modulaariset konttirakennukset mahdollistavat rakennusaikaisen energiankulutuksen minimoinnin, koska ne valmistetaan tehtaalla ja asennetaan nopeasti kohteeseen. Rakennusaikaisten jätteiden syntyminen on minimoitu.

Vedenkulutuksen hallinta

Uudet vastuulliset vesikalusteet, Asennettavat hanat, WC-istuimet ja suihkusetit sisältävät vedenkäytön rajoittimia, jotka pienentävät vedenkulutusta merkittävästi.

Vastuullisuus ja kestäväkehitys

Kontit valmistetaan Helsingissä ja ovat valmiita siirrettäväksi suoraan paikalleen pilariperustusten päälle. Rakennustapa on ekologisesti järkevä ja vähentää rakennusaikaista energiankulutusta ja jätteiden syntymistä verrattuna perinteiseen paikalla rakentamiseen.

Pilariperustus on kevytrakenteinen eikä vaadi raskaita maansiirtotöitä, mikä vähentää sekä kustannuksia että ympäristön kuormitusta.

Nykyaikaiset kontit tarjoavat kaikki mukavuudet, jonka teknisissä ratkaisuissa on huomioitu vastuullisuus ja tehokkuus. Kompaktit moduulit on suunniteltu resurssiviisaasti: materiaalit ovat kestäviä ja päivitettävissä, ja tila on yhtenäinen sisältäen kaikki tarvittavat perustoiminnot, lukuun ottamatta saunoja.

Konttien teräsrakenne on kestävä ja suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Lisäksi kontteja voidaan uudelleen käyttää eri tarkoituksiin tai tarvittaessa siirtää helposti toiseen paikkaan. Kaikki nämä ominaisuudet ja valmistustapa varmistavat, että hotellikontit ovat ympäristöystävällinen ja vastuullinen ratkaisu, joka tukee luonnon säilymistä herkällä Saimaan ranta-alueella.

Hankkeen tavoitteet.

Hankkeen toimenpiteet, kuten uusien konttimajoitusten, palveluiden kehittäminen, uudet digiratkaisut parantavat lomakylän resurssitehokkuutta, ympärivuotista käyttöä ja tasapainoista kasvua, joka perustuu taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Lomavinkin toiminta on ollut vakaata ja ylläpidollisia perusparannuksia on tehty vuosien saatossa. Vuoden 2024 aikana toteutettiin saunamökkeihin uudet keittiöt, pintamateriaaleja sekä sisustusta uudistettiin. Lomakylän päälaituri koki myös uudistuksen.

Kesällä 2023 ja 2024 testattiin kontteja, jotka osoittautuivat suosituiksi lomailijoiden keskuudessa. Vuoteen 2023 verrattuna kysyntä on kasvanut erityisesti pilotoitujen konttimajoituksien suhteen ja edelleen leirintämökkien kysyntä on pysynyt korkealla. Tämän pohjalta toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, josta haettiin pohjaa tuleville uudistuksille ja kehittämistoimenpiteille.

Lomakylä Saimaan sylissä

Uudet modernit konttimajoitukset ja luonnonläheiset muut majoitusvaihtoehdot, monipuoliset aktiviteetit, yhteisöllisyys ja digitaalinen saavutettavuus tekevät lomakylästä ainutlaatuisen koko alueella. Lomakylässä vierailee niin perheitä, ryhmiä, luontomatkailijoita kuin kansainvälisiä vierailijoita. Monipuolisuus tekee kohteesta viihtyisän ja sopivan rennon.

Tuemme vastuullista matkailua viestimällä ympäristötietoisuudesta asiakkaille ja edistämällä vähähiilisiä aktiviteetteja, kuten pyöräilyä ja melontaa. Lomakylän sijainti Saimaan Geopark-alueella korostaa alueen luontoarvojen säilyttämistä ja ympäristön hyvinvointia.

Luonto ja monipuolinen majoitusvalikoima

Koskenselkä sijaitsee Saimaan rannalla, tarjoten upean järvimaiseman ja mahdollisuuksia luontoaktiviteetteihin. Sijainti lähellä Puumalan keskustaa ja Saimaan Geopark-aluetta tekee lomakylästä helposti saavutettavan sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille.

Lomakylä tarjoaa ympärivuotisia saunallisia mökkejä (5kpl) ja moderneja konttimajoituksia (3+4) sekä sesonkien mukaan käytössä olevia leirintämökkejä (18kpl) että camping ja caravan alueen. Näin lomakylä pystyy vastaamaan monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamaan majoitusvaihtoehtoja niin pariskunnille, perheille kuin ryhmille.

Koskenselkä 365 – hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta

Kuva 1 Pilariperustusten myötä alue ei vaadi raskaita maansiirtotöitä, mikä vähentää ympäristön kuormitusta.

Kuva 2 Konttien maisemaikkunoista tulee avautumaan näkymä Saimaalle

Lisätietoja:

Pasi Partanen

pasi.partanen@sky-bar.fi

040 1957 677

Lomavinkki Oy

Koskenselän Lomakylä

Koskenseläntie 98

52200 Puumala

www.koskenselka.fi