Muumit ja Tove Karkkilan nokilaaksossa

Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 50 5.12.2024 17:01:42 EET | Tiedote

Ti 10.12. klo 17 Jussi Lehtonen: Mies jolla on naisen sydän (WSOY) Tervetuloa seuraamaan Jussi Lehtosen kirjailijahaastattelua Sivullisen lavalla! Lehtosta haastattelee Irina Björkman. Kun tytär muuttaa pois kotoa, hänen isänsä, romaanin päähenkilö, alkaa muistella, miten kaikki oikein meni. Tyttären syntymään liittyvät monisyiset tapahtumaketjut tempaavat hänet muistikuvien sokkeloihin, joista hän ei ole koskaan kertonut tyttärelleen. Toisessa osassa päädytään Paraguayhin, jonne päähenkilö on matkustanut valmistamaan vankien tarinoista kohtauksia. Työskentely on haasteellista erilaisten odotusten, arvomaailmojen ja tunteiden ristipaineissa. Oma tila pitää rakentaa joka päivä uudestaan eikä etuoikeutettuna olemisen ongelma jätä rauhaan. Kolmiosaisen romaanin viimeisessä osassa ääneen pääsee nyt aikuistunut tytär. Hän on viettämässä isänsä ja tämän miesystävän kanssa isänpäivää mökillä, kun keskustelu rakkausasioista avaa uuden railon. Riipaisevan kauniisti ja ristiriitaisuuksia liikaa