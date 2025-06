Maakuntahallituksen päätökset 10.6.2025

Maakuntahallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa tiistaina 10.6.2025 Päijät-Hämeen liiton toimistossa. Hallitus hyväksyi esityslistalla olleet asiat yksimielisesti muuten, mutta tarkensi maakuntastrategialuonnosta.

Maakuntahallitus halusi muuttaa korkeakouluopiskelijoiden määrän tavoitetta Päijät-Hämeessä vuoteen 2050 mennessä. Pohjaesityksessä opiskelijatavoite oli 16 000 opiskelijaa, hallituksen päätös tavoitteeksi on 25 000 opiskelijaa.

Halusimme tehdä tavoitteesta kunnianhimoisemman. 25 000 korkeakouluopiskelijaa on merkittävä määrä ja haastava tavoite, mutta koko strategia on rakennettu sitä tukemaan. Jos katsomme menestyneitä yliopistoja maailmalla, niin usein ne sijaitsevat pääkaupunkiseudun lähellä, mutta eivät pääkaupungissa. Meillä on täälläkin nyt mahdollisuus sellaiseen kehitykseen, visioi maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.