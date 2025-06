E-aineistopalvelujen käyttö jatkaa kasvuaan – kirjastojen palvelut eivät ole vielä kaikille tuttuja

Yleisten kirjastojen digipalvelut -kyselyssä kysyttiin vastaajien lukemistapoja ja heidän lukemiaan määriä kuluneen viimeisen vuoden aikana: Mitä e-aineistopalveluja vastaajat käyttävät, kuinka usein he käyttävät niitä ja millä tavoin he käyttävät palveluja. Kaikkien e-aineistopalvelujen käyttö jatkaa edelleen kasvuaan kaikissa vastaajaryhmissä. Vuonna 2023 kirjastojen e- ja äänikirjapalveluita käytti 12 % vastaajista, nyt 16 %. Kirjastojen lehtipalveluiden käyttö pysyi seitsemässä prosentissa.

Kyselyn tuloksista käy lisäksi ilmi muun muassa se, että kirjaston palveluita käyttävistä miehet lukevat suhteessa enemmän lehtiä ja naiset puolestaan kirjoja. Painettuja kirjoja luetaan enimmäkseen kotona, kun taas liikennevälineissä kuunnellaan äänikirjoja.

Paljon lukevien määrä väheni, äänikirjojen suosio kasvussa

Yli 20 kirjaa (painettuna tai digitaalisessa muodossa) vuodessa lukevien määrä oli vuonna 2014 21 % kyselyyn vastanneista ja tänä vuonna 17 %. Enemmän kuin kuusi kirjaa kuukaudessa lukevien määrä oli myös vähentynyt. Eniten lukivat ne, joilla oli korkeakoulutausta. Pelkän perusasteen suorittaneissa oli myös suhteellisesti eniten niitä, jotka eivät olleet lukeneet yhtään kirjaa vuodessa.

Perusasteen suorittaneilla äänikirjojen kuunteleminen oli suositumpaa kuin korkeakoulutetuilla. Perusasteen suorittaneista kirjallisuutta kuluttavista 37 % kuuntelee äänikirjoja, mikä on suurin suhteellinen osuus eri koulutusasteilla.

Kirjastopalvelujen käyttäjät löysivät E-kirjaston

Huhtikuussa 2024 avattiin kuntien yhteinen E-kirjasto, josta voi lainata e- ja äänikirjoja sekä digilehtiä. E-kirjasto on käytössä 280 kunnassa ja Suomessa asuvista 97 % on palvelun piirissä. E-kirjaston käyttöön ottaneet kunnat siirtyivät vuoden 2024 aikana vähitellen E-kirjaston käyttöön ja osalla oli käytössä vanhoja e-aineistopalvelujen osittain päällekkäin E-kirjaston kanssa.

Niistä kyselyyn vastanneista, jotka olivat käyttäneet kirjaston e- ja äänikirjapalveluja, suurin osa oli käyttänyt E-kirjastoa. Suunnilleen sama määrä käyttäjiä käytti E-kirjastoa kuin aiemmin muita kirjastojen e- ja äänikirjapalveluja. E-kirjasto oli kirjaston käytetyin digilehtipalvelu.

Kirjastojen e-aineistopalveluissa oli enemmän satunnaisia käyttäjiä kuin kaupallisten palvelujen käyttäjissä. ”Näyttää siltä, että kirjastojen digipalveluissa tutustutaan digipalvelujen käyttöön. Silloin, kun e-aineistopalvelujen käyttö on uusi asia, käytön maksuttomuus on tärkeää”, kertoo tietoasiantuntija Marja Hjelt E-kirjastosta. ”Enemmän lukevat todennäköisesti ottavat alkuvaiheen jälkeen käyttöön myös kaupallisen lukuaikapalvelun. Vaikuttaa siltä, että kirjaston e-aineistopalvelulta ei edellytetä niin laajaa kokoelmaa kuin kaupallisilta toimijoilta ja käyttäjät ymmärtävät, että kirjaston aineistoa saattaa joutua jonottamaan.”

Yleisten kirjastojen digipalvelut -kysely on toteutettu kahden vuoden välein vuodesta 2013 alkaen. Tänä vuonna sen toteutti Kansalliskirjastossa toimiva kuntien yhteinen E-kirjasto yhteistyössä tutkimuspalvelu Verian Groupin kanssa. Tutkimukseen vastasi 1100 yli 18-vuotiasta henkilöä ja vastaajien joukko on tasapainotettu niin, että tulokset voidaan yleistää vastaamaan kaikkien Suomessa asuvien näkemyksiä. Virhemarginaali on +- 3 %. Tutkimustuloksista julkaistaan raportti seuraavana syksynä.

Lisätietoja

Tietoasiantuntija Marja Hjelt, p. +358 504396115, marja.hjelt@helsinki.fi

E-kirjaston verkkosivut: e-kirjasto.fi