Puumalan uusi ympäristötaideteos ”Tuulivaroitus” on julkistettu!

Kirkonkylän uuden maamerkin avajaisia vietettiin kesänavauslauantaina 7.6. klo 11 Keskustien ja Kantatie 62 risteyksessä, Puumalan keskustan sisääntuloväylän varrella. Avajaisten ohjelmaan kuuluivat avaussanat kunnanjohtaja Niina Kuuvalta, taiteilija Matti Kalkamon haastattelu, palkintolautakunnan puheenvuoro kunnanvaltuutettu Laura Pitkoselta, saksofonimusiikkia esitti Lauri Ranki. Tilaisuus huipentui, kun yrittäjä Antti Kasanen nosti kunnanjohtaja Niina Kuuvan nostolavalla yläilmoihin, jossa pronssiin valettu painovoimaa uhmaava patsas paljastettiin. Patsaan hahmo sijoittuu korkean, 2% kaltevan, teräspilarin huipulle. Pilarin punamusta väritys mukailee merimerkkiä, joka varoittaa karista.

Taiteilija Matti Kalkamoa teoksen suunnittelussa inspiroi Puumala ja Saimaa, ”jossa voi olla hyvinkin suuria tuulenpuuskia. Se jäi alitajuntaan kytemään, ajatusprosessi toi vision. Olin aivan liekeissä, teoksessa oli huumoria ja heräsi kysymys, voiko sen toteuttaa? Sitten ruvettiin pohtimaan valurin kanssa” ja teos lähti etenemään.

Moni on kysynyt, kenen kasvot teoksella on vai onko kyseessä keksitty hahmo? Taiteilija kertoo, että tämä on keksitty hahmo.

”Ei ole mitään semmoista ohjetta, että sun pitää nähdä tässä näin. Koska ei sitä silloin kannata tehdä, jos se on valmiiksi pureskeltu. Mun mielestä pitää olla sellaista, että jokainen sulattelee näitä asioita. Ja tykkää taikka ei, niin taiteen tehtävä ei ole olla propagandan väline, että se tarkoittaa tätä ja uskokaa nyt. Toivon, että tästä tulisi maamerkki paikallisille ja kulttuuri-identiteetin yksi osanen, josta voidaan ehkä sitten joskus olla ylpeitä.”

Kunnanjohtaja Niina Kuuvan mukaan teos sekä taiteilija Matti Kalkamo ovat nyt pysyvästi osa Puumalaa.

Teoksen maatyöt toteutti puumalalainen yrittäjä Antti Kasanen ja käytännön toteutusta kunnan osalta vei eteenpäin tekninen johtaja Kimmo Hagman. Kiitokset kuuluvat myös koko työryhmälle ja palkintolautakunnalle.

Puumalan ympäristötaideteoskilpailu

Puumalan kunta järjesti avoimen ympäristötaidekilpailun Puumalan keskustan pääliittymän ympäristöön. Kilpailuaika oli 23.8.2023-18.1.2024.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Puumalan omaleimaisuutta esille tuova ympäristötaideteos. Tarkoitus on, että Puumalaa ja sen vahvuuksia esille tuova taideteos elävöittää kantatie 62:n ja Keskustien liittymää ja toivottaa tulijat tervetulleeksi kuntaan ympäri vuoden. Teos sijoittuu yleissuunnitelman mukaiselle alueelle taidepolun varteen tai sen välittömään läheisyyteen.

Arviointiperusteita olivat mm. Puumalan omaleimaisuuden esille tuominen sekä alueen viihtyisyyden vahvistaminen ja elävöittäminen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden huomioon ottaminen, toteuttamiskelpoisuus sekä taiteellinen näkemyksellisyys.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yli 50 kilpailutyötä. Palkintolautakunta arvioi kilpailutyöt anonyymisti 4.3.2024. Tämän jälkeen järjestettiin yleisöäänestys, jossa yleisö valitsi oman suosikkityönsä. Kilpailun mahdollisti Taiteen edistämiskeskuksen 50 000 euron erityisavustus harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan ja kunnan omarahoitus.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti antaa ensimmäisen palkinnon 10 000 euroa kuvanveistäjä Matti Kalkamon teokselle Tuulivaroitus, joka valittiin toteutukseen.

Lautakunta toteaa, että Tuulivaroitus on humoristinen ja näkemyksellisyydessään yllätyksellinen teos, joka synnyttää erilaisia tulkintoja ja tunteita. Yhtäältä veistos kommentoi ihmisen osaa elämän ja Saimaan saariston tuulten riepoteltavana, toisaalta se kuvaa sitkeää kiinnittymistä omaan kontuun eli vahvaa veto- ja pitovoimaa, jota Puumala kuntana ja vapaa-ajanasumisen paikkana parhaimmillaan edustaa. Lautakuntaa miellytti veistoksen riittävä korkeus ja samalla kokonaisuuden keveys ja ilmavuus.

II palkinto 4000 euroa jaettiin arkkitehti Jaakko Heikkilän työlle Saimaan vedet.

Lauttakunnan mielestä Saimaan vedet -teoksen muotokieli keskustelee luontevasti Puumalan siltatornin Saimaan majakka -valotaideteoksen kanssa. Teoksessa on ilmavuutta, runollisuutta ja liikettä ja sen voi kokea myös veistoksen ”sisäpuolelta”.

III palkinto 2000 euroa ja yleisöäänestyksen voitto menee arkkitehtiduo Jesse Kitinojan ja Joel Stenroosin Tukinuitto-teokselle.

Teos liittyy vahvasti Saimaan kulttuurihistoriaan ja tämän päivän puumalalaiseen arkeen. Teoksen tilankäyttö on onnistunut ja veistoksessa on rouheaa dynaamisuutta. Veistosalue osallistaa kokijansa liikkumaan ja leikkimään.

Ympäristöteos on toteutettu 2024-2025 aikana.

Kuvia alueesta löytyy Puumalan kunnan kuvapankista.

Suomen Taiteilijaseura on hyväksynyt kilpailuohjelman 10.8.2023. Tutustu kilpailuohjelmaan tästä: Puumalan ympäristötaideteoksen kilpailuohjelma_muokattu 20231221