SAARISTOMEREN SÄVELIÄ NAANTALIN MUSIIKKIJUHLILLA TORSTAINA

Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmistoon on kuulunut vuosikymmenten ajan saaristomerta kunnioittava konsertti. Tänä vuonna In honorem Maris: Yö meren äärellä -nimeä kantava konsertti kuullaan to 12.6. klo 19.00 Naantalin kirkossa.

Konsertin kapellimestarilla, Johanna Almarkilla, on henkilökohtainen suhde Lasse Mårtenssonin musiikkiin.

-Nuorena minulla oli etuoikeus laulaa useaan otteeseen – muun muassa

Stormskärs-Majan – Lasse Mårtensonin itse soittaessa flyygelillä. Hänen musiikillinen leikillisyytensä, improvisaatiokykynsä ja hienovarainen tunnefraaseerauksesta sekä hänen säveltäjänä vertaansa vailla oleva melodinen virta ovat vaikuttaneet minuun voimakkaasti muusikkona. Toivon, että näillä sovituksillani ja sävellyksilläni teen hänen muistolleen oikeutta ja olen samalla ylpeä voidessani viedä hänen musiikillista perintöään eteenpäin.

Johanna Almark esiintyy konsertissa paitsi kapellimestarina, myös laulusolistina. Lavalla kuullaan lisäksi laulaja-pianisti Maja Mannilaa ja Wegelius Kamarijousia. Lasse Mårtenssonin lauluja kuullaan konsertissa sekä suomeksi että alkuperäiskielellä ruotsiksi.

Torstai 12.6. klo 19 Naantalin kirkko

IN HONOREM MARIS: YÖ MEREN ÄÄRELLÄ

Lasse Mårtensonin sävellyksiä

Johanna Almark, laulu ja musiikinjohto

Maja Mannila, laulu ja piano

Wegelius Kamarijouset

Liput 49 / 25€

www.naantalinmusiikkijuhlat.fi