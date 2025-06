R-kioski on Suomen suurin franchising-ketju – yli 200 yrittäjää eri puolilla maata

EMBARGO Yllätyspaljastus: Helsingin asematunnelissa sijaitsevan pop up -ravintola Pysäkin takaa löytyy R-kioski 23.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

KUTSU AVAJAISTILAISUUTEEN MEDIAN EDUSTAJILLA 22.5. klo 17 ///Jutun embargo on 23.5. klo 9.00!/// Huhtikuun lopulla Helsingin rautatieaseman asematunneliin avautui katuruokaravintola nimeltä Pysäkki, joka keräsi nopeasti huomiota korkeatasoisilla annoksillaan ja mielenkiintoisilla makuyhdistelmillään. Ravintolan taustalla on huippukokki Serko Rantanen, mutta todellinen yllätys paljastui vasta eilen kutsuvierastilaisuudessa: Pysäkin perustaja on R-kioski Oy yhteistyössä Aki Wahlmanin luotsaaman Foody Allen Oy:n kanssa.