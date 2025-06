ELY-keskus myönsi kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista 1,37 miljoonaa euroa avustuksina Järvi-Suomeen

Opas pienruoppauksen toteuttamiseksi on julkaistu 6.6.2025 09:30:00 EEST | Tiedote

Pienruoppausten ympäristövaikutukset hallintaan -hanke on käynnissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Hanke on julkaissut oppaan, jossa käydään ruoppauksen käytännön toteuttaminen vaiheittain. Samoin pienruoppaukseen liittyvät oleelliset lait ja säädökset, ympäristövaikutukset sekä keinot vähentää ympäristövaikutuksia käsitellään oppaassa. Näin kaikki ruoppaukseen tarvittava tieto on nyt koostettuna yksiin kansiin.