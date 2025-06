Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio YK:n rauhankokouksen yhteydessä

Vasemmistonaiset: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio ja lopetettava asekauppa Israelin kanssa 27.5.2025 12:21:21 EEST | Tiedote

Vasemmistonaiset vaatii, että Suomi tunnustaa Palestiinan valtion välittömästi ja ryhtyy viimein sanoista tekoihin. Suomen johdon vitkuttelun on loputtava. Lisäksi Suomen on irtauduttava kaikesta puolustusyhteistyöstä Israelin kanssa, lopetettava asekauppa ja ajettava pakotteita Israelille. Suomen on myös vaadittava Israelin ja EU:n assosiaatiosopimuksen purkamista.