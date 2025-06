Oulun yliopiston hallitus hyväksyi kiinteistöstrategian

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston kiinteistöstrategian kokouksessaan 10.6.2025. Kiinteistöstrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka avulla ohjataan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen elinkaarta ja investointeja siten, että tilat palvelevat yliopiston ydintoimintaa – tutkimusta ja koulutusta – parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinteistöstrategia perustuu yliopiston hallituksen asettamiin tavoitteisiin, joita vasten tulevia tilaratkaisuja arvioidaan:

· Taloudellisesti kestävä pohja huomioi toimintaympäristön muutokset, demografiakehityksen sekä taloudellisen tilanteen kokonaisuutena.

· Toiminnallisesti kestävä pohja perustuu toimintakeskeiseen tilankäytön malliin, joka tavoittelee synergiaa ja yhteistyötä yli yksikkörajojen.

· Kiinteistöstrategia ottaa kantaa kiinteistöjen hallintamuotoon, joita voivat olla mm. vuokraus tai omaan taseeseen rakentaminen.

· Kiinteistöstrategia tukee yliopiston vetovoimaa Oulun yliopiston tulevaisuuden varmistamiseksi myös tulevina vuosikymmeninä.

· Kiinteistöstrategiassa huomioidaan ympäristö- ja luontovaikutukset sekä yliopiston sosiaalinen vastuullisuus.

Kiinteistöstrategiassa tulevien tilaratkaisujen taloudelliseksi lähtökohdaksi asetetaan, että kiinteistökustannusten suhteellinen osuus yliopiston kustannuksista on korkeintaan nykyisellä tasolla yli elinkaaren.

Yliopiston kiinteistökustannukset nousevat nykyisestä tasosta huomattavasti, mikäli olemassa olevalle kiinteistöportfoliolle ei tehdä merkittäviä muutoksia. Tämä johtuu ennen kaikkea Linnanmaan ja Kontinkankaan vanhenevaan rakennuskantaan tarvittavista peruskorjauksista rakennukset omistavan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) tekemän laskelman mukaisesti. Peruskorjaukset tarkoittavat tilojen kunnon palauttamista lähtötasolle, eikä sisällä niiden ominaisuuksien parantamista tai tilamuutoksia, joilla tilat saataisiin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Konseptit opiskelutiloille, työympäristöille ja laboratoriotiloille

Kiinteistöstrategiaa varten toteutettiin kevään 2025 aikana tilatarveselvitys, jonka tavoitteena oli määrittää tulevaisuuden tilojen suunnittelupohjana käytettävät tilakonseptit ja löytää tilankäytön synergioita yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden välillä. Tavoitteena on sekä pienentää tilatarvetta kokonaisuudessaan että lisätä yhteiskäyttötilojen kautta poikkitieteellistä yhteistyötä ja kohtaamisia.

Tilatarveselvityksen toteutti yliopiston kaikkia tiedekuntia ja yksiköitä edustavan kiinteistöstrategiatyöryhmän ohjaamana ARCO Architecture Company Oy. Henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistettiin yhteensä 28 tapaamisessa sekä kaikille yliopistolaisille avoimen kyselyn avulla, johon saatiin 1553 vastausta.

Tilatarveselvityksessä laadittiin tilakonseptit opetus- ja opiskelutiloille, työympäristöille sekä laboratoriotiloille. Kaikkien tilakonseptien perusperiaatteita ovat tilojen muunneltavuus, luokitukset julkiseen-puolijulkiseen ja yksityiseen tilaan sekä monikäyttöisyys.

Osana tilatarveselvitystä aluekehitystoimisto MDI on laatinut mallintamalla ennusteen Oulun yliopistoon hakijoiden ja opiskelijamäärien muuttumisesta vuoteen 2050 asti.

Mallinnuksen perusteella pohjoisen Suomen kohtaaman demografisen muutoksen vaikutus kohdistuu Oulun yliopistoon viiveellä ja on hillitympi kuin pelkän ikäryhmien kehityksen pohjalta voisi olettaa. Edellytyksenä tälle on, että kansallisen tavoitteen mukaisesti nykyistä suurempi osuus ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon. Koulutuspolitiikan ja rahoituksen vaikutus tulevaisuuden opiskelijamääriin on suuri. Toisaalta kansainväliset opiskelijat tuovat merkittävää liikkumavaraa opiskelijoiden määrään.

Mallinnuksen perusteella voidaan tilatarpeiden mitoitusta varten olettaa Oulun yliopiston opiskelijamäärän pysyvän melko lähellä nykyistä noin 13 600 opiskelijan tasoa. Myös henkilöstömäärän, yhteensä noin 4 000 henkilöä, voidaan siten olettaa myös pysyvän tämänhetkisellä tasolla. Mallintamiseen liittyy kuitenkin epävarmuuksia, mikä korostaa tulevaisuuden tilaratkaisujen joustavuuden ja muunneltavuuden tärkeyttä.

Vaihtoehtoiset skenaariot tilatarpeiden toteuttamiseksi

Perustuen tilatarveselvitykseen, tilakonsepteihin ja synergioihin on tunnistettu kolme vaihtoehtoista skenaariota yliopiston tulevaisuuden tilatarpeiden toteuttamiselle:

·Skenaario 1: Yksi uusi kampus Kontinkankaalle, 76 580 htm2, tilavähennys nykyiseen verrattuna -40 %

· Skenaario 2: Kaksi kampusta, yksi uusi Kontinkankaalle ja Linnanmaan kampuksen peruskorjaus- ja parannus sekä muutos tarvittavilta osin sekä uudisrakennukset, 92 442 htm2, tilavähennys nykyiseen verrattuna -28 %

· Skenaario 3: Kaksi kampusta, yksi uusi Kontinkankaalle ja yksi uusi johonkin uuteen paikkaan lähemmäksi Kontinkangasta kuin nykyinen Linnanmaan kampus, 77 869 htm2, tilavähennys nykyiseen verrattuna -39 %

Seuraavaksi skenaarioita tarkennetaan ja arvioidaan kiinteistöstrategian tavoitteita vasten. Skenaarioille lasketaan investointikustannukset, vuosikustannukset hallinta-ajan alussa ja 30 vuoden elinkaarikustannukset pääomalle. Lisäksi kahdelle hallintamuodoille, rakentaminen omaan taseeseen tai vuokraaminen, tehdään kassavirtalaskelmat ja arvioidaan vaikutukset yliopiston varallisuuden kehitykseen. Skenaarioita arvioidaan tilojen toimintakeskeisyyden, synergian sekä muunneltavuuden perusteella huomioiden ympäristö- ja luontovaikutukset sekä sosiaalinen vastuullisuus.

Lisätiedot:

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja

Oulun yliopisto

marja.jokinen@oulu.fi

p. 050 581 0264