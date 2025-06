Anders Norrback: Omistusoikeutta ja oikeudenmukaisia korvauksia vahvistetaan lunastuslain uudistuksella

– Tämä on lainsäädäntöä, joka asettaa oikeudenmukaisuuden ja omistusoikeuden keskiöön. Olen erittäin tyytyväinen, että nyt siirrytään sanoista tekoihin omistusoikeuden vahvistamisessa, Norrback sanoo.

Keskeisiä muutoksia ovat se, että lunastuskorvauksen perusteena käytetään jatkossa aiemman ”käyvän hinnan” sijaan todellista markkina-arvoa. Lisäksi korvaukseen lisätään 25 prosentin korotus. Myös niin sanottu arvonleikkaussääntely poistetaan, mikä aiemmin saattoi alentaa korvauksia kaavoituksesta johtuen. Samalla asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa laajennetaan.

– Lunastus tarkoittaa usein sitä, että maanomistaja joutuu luopumaan omaisuudestaan vastoin tahtoaan. Siksi on oikein ja kohtuullista, että maksettava korvaus heijastaa tätä – sekä arvon että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, Norrback toteaa.

Lakimuutos perustuu vuosien valmistelutyöhön, asiantuntijalausuntoihin ja maanomistajien palautteeseen. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että perustuslaissa turvattu täyden korvauksen vaatimus toteutuu käytännössä.

– On itsestään selvää, että korvauksen tulee perustua markkina-arvoon. Se vahvistaa sekä oikeusvarmuutta että luottamusta järjestelmään. Minulle tämä on myös selkeä arvokysymys, Norrback sanoo.

Lakimuutosten lisäksi käynnissä on erillinen selvitys, joka koskee korvaustasojen arviointia voimansiirtolinjojen lunastamisen yhteydessä. Eduskunta on valiokunnan mietinnössä todennut selvästi, että hallituksen on kiirehdittävä tämän selvityksen valmistumista. Tavoitteena on turvata oikeudenmukaiset korvaukset myös näissä usein herkästi ristiriitaisissa tilanteissa.