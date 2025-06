Vuoden 2024 talousennustajapalkinto Suomen Pankille

Julkaisuvapaa keskiviikkona 11.6.2025 klo 12.30

Tämä on kuudes kerta, kun Suomen Pankki voittaa vuodesta 1998 asti pidetyn talousennustajakilpailun.

Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden keskimääräistä osumatarkkuutta vuoden 2024 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia, jotka rohkenivat ennakoida vuoden 2024 talouskehitystä: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Labore, Pellervon taloustutkimus, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken ja Hypo.

Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli 9 kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 2023 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2024 keväältä.

Professori Kari Heimonen toteaa, että koska mitään suurempaa yllätystä Suomen taloudessa ei tapahtunut, olivat keskimääräiset ennusteet suhteellisen tarkkoja. Talousennustajilla oli kuitenkin edelleen liian positiivinen käsitys Suomen talouskasvusta, vaikka talouden lasku hidastuikin. Näin ollen vuoden 2024 talousennusteet (0.5 %) yliarvioivat Suomen talouden BKT:n kehityksen kuten useina edellisinäkin vuosina. Kilpailussa tarkasteltiin myös OECD:n ja Euroopan Komission tekemiä ennusteita Suomen taloudesta, mutta ne ei eivät pärjänneet parhaille suomalaisille talousennustajille.

Vuoden edetessä talouden negatiivinen vire, -0.1 % kasvu, tarkentui ennusteisiin. Talouden negatiivista kehitystä vauhdittivat julkisen kulutuksen lasku, investointien roima pudotus ja työttömyyden kasvu. Vuotta 2024 leimasi myös inflaation lasku, joka peilautui myös ennustajien näkemyksiin.

- Ennusteet tarkentuivat kauttaaltaan ajan kuluessa. Mitään suurta ja nopeaa yllätystä ei talouskehityksessä tapahtunut, mutta Suomi hiipui ennustettua enemmän, toteaa Heimonen.

Vuodesta 1998 pidetyn ennustekilpailun on voittanut nyt kuusi kertaa Suomen Pankki ja viisi kertaa Pellervon taloustutkimus (PTT). Nordealla on neljä voittoa ja Danske Bank, OP ryhmä sekä ETLA ovat voittaneet kolmesti. Kahdesti talousennustajapalkinnon on saanut VM.

Annamme mielellämme lisätietoja:

Professori Kari Heimonen, kari.o.heimonen@jyu.fi, puh. +358 400 247 414

Väitöskirjatutkija Juha-Matti Tauriainen, juha-matti.j-m.tauriainen@jyu.fi