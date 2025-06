10 vuotta kaupunkikulttuurin asialla: Epicenter ja HELRide juhlivat pyöreitä vuosia näyttävällä skeittitapahtumalla

HELRide Day 0 -tapahtumaan osallistuu Suomessa ja maailmalla tunnettuja huippuskeittaajia. Paikalla ovat muun muassa Suomea Tokion olympialaisissa 2021 edustanut Lizzie Armanto, ammattiskeittaaja Marius Syvänen sekä japanilaistähti Mami Tezuka. Tapahtuma on avoin kaikille.

Day 0 -tapahtuma laajenee myös kaupungille, kun näyttävä flash mob tuo hurjia skeittitemppuja Epicenterin sisäänkäynnin eteen Mikonkadun ja Yliopiston kadun kulmaan.

Molemmat organisaatiot juhlivat tänä vuonna 10-vuotista matkaansa urbaanin kaupunkielämän sydämessä. Epicenter on Helsingin suurin kasvuyritysyhteisö, kun taas HELRide on kasvanut Helsingin ja koko Suomen skeittikulttuurin näkyvimmäksi tapahtumaksi.

Molemmat organisaatiot kumpuavat rakkaudesta kaupunkikulttuuriin ja halusta tehdä siitä elävämpää, osallistavampaa ja kestävämpää. Yhteistä toimijoille on myös se, että yrittämisessä ja skeittauksessa vaaditaan periksiantamattomuutta. Pystyyn tulee nousta yhä uudestaan, vaikka epäonnistuu.

“HELRide ja Epicenter edustavat kumpikin omaa puoltaan kaupunkikulttuurista: toinen skeittilaudan päällä, toinen ideoiden ja teknologian eturintamassa. Meitä yhdistää tinkimätön asenne, tekeminen, joka ei kaadu ensimmäiseen virheeseen,” sanoo Epicenter Helsingin maajohtaja Kristian Nieminen.



"HELRide on aina ollut enemmän kuin skeittitapahtuma – se on hetki ajassa, jossa yhteisöllisyys, luovuus, ennakkoluulottomuus ja rajojen rikkominen kohtaavat. Samaa ajattelua toteuttaa myös Epicenter omassa ympäristössään, joten on hienoa päästä yhdistämään voimamme tällaisten hetkien mahdollistamisessa," sanoo HELRiden tuottaja Samu Karvonen.

Tapahtumassa median haastateltavissa on myös muun muassa HELRide Collective ry:n toiminnanjohtaja Anssi Paukkunen.

