Aluehallitus päätti yhteisöllisen asumisen kilpailutuksesta ja hyväksyi omavalvontaraportin

Maanantaina 9. kesäkuuta koolla ollut aluehallitus päätti käynnistää yhteisöllisen asumisen hankinnan ikäihmisten palveluissa. Oma Hämeen tavoitteena on lisätä vuosittain vähintään 50 uutta yhteisöllisen asumisen paikkaa vuoteen 2030 asti. Tällä hetkellä hyvinvointialueen omissa yksiköissä ei ole riittävästi tilaa yhteisölliseen asumiseen, minkä vuoksi hankinta tehdään.

Tarkoituksena on hankkia yhteisöllisen asumisen palveluita perustamalla toimittajarekisteri, johon hyväksytään jatkuvalla ilmoittautumismenettelyllä uusia palveluntuottajia. Tarjouspyynnöt lähetetään toimittajarekisteriin hyväksytyille palveluntuottajille. Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden aikana on noin 13 miljoonaa euroa. Palvelua ostetaan joustavasti vain tarpeeseen, ja valvonta toteutetaan samalla mallilla kuin alueen omissakin yksiköissä.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2024 omavalvontaraportin. Raportti kattaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ja kuvaa muun muassa palvelujen saatavuutta, laatua, turvallisuutta ja asiakkaiden kokemuksia. Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset, laadukkaat ja turvalliset palvelut.

Ikäihmisten perhehoitoon yhtenäinen malli

Aluehallitus hyväksyi osaltaan ikäihmisten perhehoidon suunnitelman, jonka pohjalta voidaan tarjota vaikuttavaa ja tehokasta perhehoitoa koko hyvinvointialueella. Perhehoito tarjoaa ikääntyneille vaihtoehtoisen ja kodinomaisen tavan saada tarvitsemaansa hoivaa.

Ikäihmisten perhehoitoa tarjotaan Kanta-Hämeessä melko vähän, lisäksi toiminnan ja yhdenvertaisten palvelujen kehittäminen on vielä kesken. Ikäihmisten perhehoidon suunnitelman käyttöönotto vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen. Lisäksi aluehallitus päätti Tarja Filatovin (sd.) esityksestä, että tarkemmat toimintaohjeet ja myöntämisen kriteerit tuodaan erikseen päätettäväksi aluehallitukseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lisäksi aluehallitus käsitteli omaishoidon tuen toimintaohjeen päivityksiä. Aluevaltuusto hyväksyi ohjeen toukokuussa 2024, mutta loppuvuoden aikana tuli ilmi päivitys- ja täsmennystarpeita ohjeeseen. Päivityksillä ei ole vaikutusta omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin, eikä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Muutokset pohjautuvat omaishoidon kentältä kerättyyn palautteeseen.

Keskustelun aikana aluehallituksen jäsen Aapo Reima (vas.) teki Johanna Häggmanin (kesk.) kannattamana muutosesityksen, että aluehallitus hyväksyisi päivitykset toimintaohjeeseen elämäkaarilautakunnan esityksen mukaisesti. Elämänkaarilautakunta päätyi kannattamaan sitä, että sijaisomaishoitajana voi toimia lapsen tai nuoren huoltaja tai työikäisen henkilön samassa taloudessa asuva vanhempi. Lisäksi elämänkaarilautakunta esitti omaishoitajille laajempia mahdollisuuksia sovitella omien vapaiden aikaista hoitoa kuin mitä aluehallitus lopulta hyväksyi. Tosin elämänkaarilautakunnan esittämällä tavalla pidetyt vapaat eivät olisi kerryttäneet omaishoitajien lakisääteisiä vapaita.

Reiman muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 8–2, yksi tyhjä. Joten aluehallituksen pohjaesitys tuli hyväksytyksi, ja omaishoidon tuen toimintaohjeen päivitykset astuvat voimaan 1.7. alkaen esityslistan liitteen mukaisesti.

Sydänsairaalalle vuokratilat Assista

Hämeenlinnassa kokoontunut aluehallitus päätti lisäksi vuokrata Sydänsairaalalle tilat Assi-sairaalasta. Uusien, noin 1 400 neliömetrin tilojen tarkoituksena on varmistaa erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuus ja tukea hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa. Vuokrakustannukset kattavat täysimääräisesti tilojen pääoma- ja ylläpitokustannukset. Sydänsairaalan toimijat vastaavat tiloissa tarjottavista palveluista. Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut sairaala, jolla on tilat nykyisessäkin keskussairaalassa. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on yksi Sydänsairaalan omistajista.

Aluehallitus päätti myös esittää 17.6. kokoontuvalle uudelle valtuustolle, että päätöksenteko jatkuu Oma Hämeessä nykyisessä muodossaan. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 13 jäsentä aluehallitukseen ja sen puheenjohtajiston. Lisäksi valtuuston tulee valita itselleen puheenjohtajisto sekä jäsenet ja puheenjohtajat hyvinvointialueen viiteen lautakuntaan, yksilöasioiden jaostoon sekä integraatiovaliokuntaan.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa kaksi uutta virkaa perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluihin. Perhekeskuspalveluihin perustetaan vastaavan kuraattorin virka sekä lastensuojeluun uuden lähijohtajan virka.

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelisääntökirjan päivitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi hyvinvointialuejohtajan esityksestä. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 16. kesäkuuta.

Aluehallituksen 9.6.2025 kokouksen esityslista