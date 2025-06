Adven ja IFF syventävät strategista kumppanuuttaan uudella huippuluokan haihdutuslaitoksella

Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600+ työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,6 TWh. Liikevaihtomme on 409 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1437 miljoonaa euroa.

Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.com